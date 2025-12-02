사진=텐아시아DB

방송인 신봉선이 개그맨 유민상과의 관계를 둘러싼 소문에 대해 직접 설명했다.2일 방송된 SBS 파워FM '두시탈출 컬투쇼'에는 신봉선이 게스트로 출연했다. 김태균은 "신봉선 씨가 안 나오는 동안 큰 사건이 있었다. 유민상 씨와 '개그맨 26호 부부 되나'라는 기사들이 쏟아졌다"고 언급했다.신봉선은 자신의 유튜브 콘텐츠를 언급하며 "우리끼리 재미로 '나는 솔로' 같은 걸 했다. 동기다 보니 서로 한 표씩 주고받았는데 그게 연결된 것처럼 보였다"고 말했다. 이어 "사람들이 기사 난 김에 결혼하라고 하더라. 유민상 씨와 제가 부부가 되는 그림은 아무도 궁금해하지 않는 것 같다"고 덧붙였다.김태균이 "그래도 재밌겠다"고 하자 신봉선은 "그들을 위해서 결혼할 수는 없지 않나"라고 답하며 웃음을 이끌었다.신봉선은 "짝이 어디엔 있다는데 100% 어디 갇혀 있는 것 같다. 제 짝을 제발 보내달라"고 말하며 농담을 이어갔다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr