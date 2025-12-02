건강기능식품 전문 브랜드 ㈜뉴트리원(대표 권진혁)의 모델 차학연이 올리브영 홍대타운점 1층에서 이달 30일까지 열리는 비비랩 팝업스토어 현장에 깜짝 방문해 활기를 더했다.
뉴트리원의 전속모델 차학연은 비비랩의 스노우타운 팝업스토어에서 대표 제품 저분자 콜라겐 S를 비롯한 말차라떼맛, 밀크티맛의 신제품 효소 2종을 살펴보며 현장 분위기를 뜨겁게 달궜다. 차학연은 비비랩의 ‘핑크빛 콜라겐 눈이 내리는 공간’이라는 팝업 콘셉트에 공감하며, 현장을 방문하게 돼 기쁘다는 소감을 전하기도 했다. 이외 다양한 체험 이벤트에도 직접 참여하며 많은 이들의 방문을 독려했다.
실제 비비랩 팝업에서는 방문 인증샷 촬영 후 SNS 업로드 및 제품 판넬을 뒤집어 짝을 맞추는 게임 이벤트 등이 다채롭게 진행된다. 이외 구매 금액대별로 캐릭터 빗거울 세트와 에코백 굿즈를 증정하는 프로모션도 함께 진행 중이다. 이벤트는 운영 기간 내 낮 12시부터 21시까지 참여 가능하다.
뉴트리원 관계자는 “전속 모델로 함께 하고 있는 차학연님이 직접 매장에 방문해 고객들과 소통하고 이너뷰티의 중요성을 전하면서 현장 분위기 역시 더욱 뜨거워졌다”라며 “많은 분이 비비랩 팝업스토어에서 핑크빛 콜라겐의 생기를 함께 느껴보시길 바란다”라고 전했다.
이달 말까지 진행되는 비비랩의 팝업스토어는 아바타스타 슈와 함께하는 콜라보로 진행되며, 분홍빛의 콜라겐 스노우로 꾸며진 아기자기한 마을에서 비비랩 인기 제품을 다양하게 만나볼 수 있다. 특히, 12월 6일까지는 ‘올영세일’ 프로모션 기간으로 최대 54% 할인이 적용된 특별한 혜택가에 행사 상품 구매가 가능하다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
뉴트리원의 전속모델 차학연은 비비랩의 스노우타운 팝업스토어에서 대표 제품 저분자 콜라겐 S를 비롯한 말차라떼맛, 밀크티맛의 신제품 효소 2종을 살펴보며 현장 분위기를 뜨겁게 달궜다. 차학연은 비비랩의 ‘핑크빛 콜라겐 눈이 내리는 공간’이라는 팝업 콘셉트에 공감하며, 현장을 방문하게 돼 기쁘다는 소감을 전하기도 했다. 이외 다양한 체험 이벤트에도 직접 참여하며 많은 이들의 방문을 독려했다.
실제 비비랩 팝업에서는 방문 인증샷 촬영 후 SNS 업로드 및 제품 판넬을 뒤집어 짝을 맞추는 게임 이벤트 등이 다채롭게 진행된다. 이외 구매 금액대별로 캐릭터 빗거울 세트와 에코백 굿즈를 증정하는 프로모션도 함께 진행 중이다. 이벤트는 운영 기간 내 낮 12시부터 21시까지 참여 가능하다.
뉴트리원 관계자는 “전속 모델로 함께 하고 있는 차학연님이 직접 매장에 방문해 고객들과 소통하고 이너뷰티의 중요성을 전하면서 현장 분위기 역시 더욱 뜨거워졌다”라며 “많은 분이 비비랩 팝업스토어에서 핑크빛 콜라겐의 생기를 함께 느껴보시길 바란다”라고 전했다.
이달 말까지 진행되는 비비랩의 팝업스토어는 아바타스타 슈와 함께하는 콜라보로 진행되며, 분홍빛의 콜라겐 스노우로 꾸며진 아기자기한 마을에서 비비랩 인기 제품을 다양하게 만나볼 수 있다. 특히, 12월 6일까지는 ‘올영세일’ 프로모션 기간으로 최대 54% 할인이 적용된 특별한 혜택가에 행사 상품 구매가 가능하다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT