사진제공=SM엔터테인먼트

그룹 소녀시대 태연이 신곡 '인사 (Panorama)' 뮤직비디오를 공개했다.태연은 1일 오후 6시 솔로 데뷔 10주년을 기념한 컴필레이션 앨범 'Panorama : The Best of TAEYEON'을 발매했으며, 타이틀곡 '인사 (Panorama)' 뮤직비디오 역시 유튜브 SMTOWN 채널 등을 통해 공개됐다.'인사 (Panorama)'는 피아노·신디사이저·드럼 라인과 기타 연주가 어우러진 팝 록 장르 곡이다. 뮤직비디오는 곡 분위기에 맞춰 구성됐으며, 한 인물이 사고로 기억을 잃은 태연의 기억을 되찾도록 돕는 서사를 담고 있다. 영상 속 소녀와 태연의 관계는 팬과 아티스트를 상징하는 장면으로 설정됐다.이번 앨범에는 타이틀곡을 포함해 태연의 지난 활동 가운데 주요 시기와 장르를 선별한 24곡이 수록됐다.태연은 3일까지 서울 성동구 성수동 플라츠 2에서 데뷔 10주년 기념 전시회 'TAEYEON The 10th Anniversary Exhibition [Time Lapse, Timeless]'를 진행한다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr