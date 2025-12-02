'이다인♥' 이승기가 잘못했네…어떻게 뽑아도 이렇게 뽑나, "죽음의 조 환영해" ('싱어게인4')

텐아시아 DB

‘싱어게인-무명가수전 시즌4’ 4라운드에서 27호와 37호가 또 다시 맞붙는다.2일 방송되는 JTBC 예능 ‘싱어게인-무명가수전 시즌4’(이하 ‘싱어게인4’) 8회에서는 3라운드 라이벌전에서 생존한 16인의 무명가수들이 TOP 10 자리를 두고 4라운드 경연을 시작한다.4라운드 TOP 10 결정전은 16인이 4개의 조로 나뉘어서 경쟁한다. 각 조의 상위 2인은 TOP 10 진출이 바로 확정되며, 하위 2인은 탈락 후보가 된다. 탈락 후보 8인은 패자부활전을 통해서 TOP 10의 최종 두 자리를 놓고 맞붙는다.쟁쟁한 실력자들을 뚫고 TOP 10을 눈앞에 둔 16인은 4라운드에서도 우열 가리기 힘든 승부를 펼친다. 모든 대진의 운명이 이다인의 아내이자 MC 이승기의 손에 달려있는 만큼, 조 추첨의 결과에 이목이 집중된다. 그런 가운데 이승기가 “죽음의 조에 오신 걸 환영합니다”라고 선언한 운명의 빅매치가 또 한 번 성사됐다. 3라운드 라이벌전에서 심사위원단을 선택의 기로에 놓이게 한 ‘보컬 괴물’ 27, 37호가 다시 맞붙은 것. 결승전 같은 리벤지 매치에 뜨거운 기대와 관심이 쏠리고 있다.27호는 그동안 아껴뒀던 ‘소울풀’한 보컬을 꺼낸다. “이번에 날아다니고 싶다. 저 이런 음악하는 사람이라고 보여드릴 것”이라고 의지를 다진 27호의 무대가 궁금해진다. 37호는 색다른 변신으로 승부수를 띄운다. 윤상의 ‘너에게’를 선곡해 감성 보컬에 도전하는 것. “다양한 장르를 소화할 수 있다는 것을 보여드리고 싶다”라는 37호가 또 어떤 무대로 모두를 놀라게 할지 기대를 더한다. 27, 37호와 죽음의 조에서 대결을 펼칠 무명가수는 누가 될지 주목된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr