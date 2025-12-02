사진=유튜브 채널 '피식대학'

가수 딘딘이 유튜브 채널 '피식대학'의 '피식쇼'에 출연해 패널들의 '연예인병'을 분석했다.지난달 30일 공개된 영상에서 딘딘은 패널 민수를 향해 "재형은 1기다. 초기다"라고 말했다.이날 그는 과거 5km 마라톤 현장에서 민수가 여러 사람들과 적극적으로 어울리려는 모습을 봤다며 이를 이유로 들었다. 민수는 "오해하고 있다"고 반박했지만, 딘딘은 "예전에는 아무도 나를 몰랐는데 사람들이 알아보는 경험이 행복하게 느껴질 때가 있다. 그래서 잘 나가는 인플루언서들에게 먼저 말을 걸기도 한다"고 설명했다. 딘딘은 카메라가 돌아갈 때 달라지거나 인맥 관리를 위한 인스타그램 팔로우 행동도 1기 특징이라고 덧붙였다.패널 용주는 자신과 재형도 연예인병 범주에 포함되는지 물었다. 딘딘은 "2.5기다"라고 답하며 "연예인병을 스스로 다룰 수 있으면 연예인으로 자리 잡는 것이고, 계속 즐기기만 하면 나락으로 간다"고 말했다.딘딘은 자신의 경험도 언급했다. 그는 Mnet '쇼미더머니' 출연 당시를 연예인병 1기 시절로 소개하며, 그때 스윙스에게 과하게 인사했던 상황을 직접 재연했다. 이어 2019년 KBS '1박2일' 합류 시기를 2기라고 설명했다. 그는 사람들이 자신을 알아볼 때 "죄송합니다"라고 합장하는 행동을 보이면 말기 단계라고 규정했다.용주는 "강의를 만들어야겠다. '연예인병학개론' 같은 거"라고 말하며 딘딘의 분류 방식에 호응했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr