'나는솔로' 샤넬 발언 논란 불거졌는데…"전국 수석"→"돈 잘 벌어" 부내 자랑

‘나는 SOLO’(나는 솔로) 29기 영철이 “샤넬백을 든 사람은 마음 속에서 전원아웃이다”고 말하며 화제를 모은 가운데, 29기 연상녀들의 프로필이 낱낱이 공개된다.오는 3일 오후 10시 30분 방송되는 ENA, SBS Plus 예능 ‘나는 SOLO’에서는 ‘연상연하 특집’ 29기 솔로녀들이 ‘자기소개 타임’을 통해 드디어 베일을 벗는 모습이 펼쳐진다.앞서 29기 솔로남들이 한의사, 경찰 등 놀라운 스펙부터 ‘97년생’이라는 나이로 연상녀들을 놀라게 한 데 이어, 이날 연상녀들도 ‘동안 특집’이라 할 만큼 반전인 나이와 함께 ‘능력녀’ 면모를 드러낸다.특히 한 솔로녀는 “대단한 건 아니지만 어필을 하자면 전국에서 수석을 했다”고 자랑스런 스펙을 공개한다. 다른 솔로녀는 “잘 모아놓은 건 없는데 잘 번다”는 시원시원한 말로 ‘쿨&리치’ 포스를 풍긴다.또 다른 솔로녀는 “연상만 만나다 보니까 제 에너지를 따라오지 못하시더라”며 “이제 연하를 만날 때가 왔나?”라고 ‘연하남’들에게 강력 어필한다. 능력과 매력 모두 압도적인 29기 연상녀들의 ‘자기소개 타임’을 지켜보던 MC 데프콘은 급기야 “이렇게 완벽한 분이 왜 결혼을”이라며 연신 놀라워한다.29기는 시작부터 ‘결혼 커플’의 탄생을 예고하며 화제를 모으기도 했다. 실제로 연상녀들은 저마다 결혼에 진심인 모습을 어필한다. 한 솔로녀는 “제 꿈은 밝고 명랑한 할머니가 되는 것”이라며 “저랑 명랑하게 나이 들어갈 할아버지를 찾으러 이곳에 왔다”고 밝힌다. 다른 솔로녀도 “따뜻한 마음을 가진 사람과 아름답게 노년을 보내고 싶은 소망이 있다”고 말한다. 과연 29기 연상녀 중 누가 평생의 짝을 만나는 데 성공했을지 관심이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr