정다빈/ 사진 제공=판타지오

정다빈/ 사진 제공=판타지오

정다빈/ 사진 제공=판타지오

정다빈/ 사진 제공=판타지오

배우 정다빈이 판타지오와의 전속계약 체결 소식과 함께 새로운 프로필을 공개했다.판타지오는 2일 "다채로운 매력을 가진 배우 정다빈과 함께하게 되어 진심으로 기쁘다. 풍부한 잠재력을 지닌 정다빈이 무한한 역량을 펼칠 수 있도록 전폭적인 지원을 아끼지 않을 예정"이라고 전했다.2003년 아이스크림 광고 모델로 데뷔해 드라마 '일지매' '뿌리 깊은 나무' '그녀는 예뻤다' 등 아역 배우로 활발히 활동하며 존재감을 알린 정다빈은 드라마 '옥중화'로 '2016 MBC 연기대상'에서 아역상을 수상, 성인 배우 못지않은 연기력을 인정받았다.성인이 된 이후에도 정다빈은 드라마 '인간수업' '라이브온' '하이쿠키' 등 다양한 작품에서 주조연을 오가며 폭넓은 연기 스펙트럼을 입증, '정변의 아이콘'이라 불릴 만큼 눈에 띄는 성장세를 보여주었다. 이에 더해 차기작으로 넷플릭스 시리즈 '레이디 두아' 출연 소식까지 전하며 열일 행보를 이어가고 있다.전속계약 소식과 함께 새 프로필을 공개한 정다빈은 네 가지의 콘셉트를 완벽하게 소화하며 성숙미와 청순함을 오가는 반전 매력으로 시선을 사로잡는다. 사진 속 정다빈은 시크한 가죽 재킷과 블랙 터틀넥 룩에 도회적이고 당당한 눈빛을 더해 세련된 분위기를 자아낸다. 또 다른 컷에서는 흰 티셔츠만으로도 눈에 띄는 비주얼과 내추럴한 무드로 눈길을 끄는가 하면, 핑크 니트와 화이트 스커트를 매치해 정다빈 특유의 사랑스러운 매력을 드러내고 있다.다년간 이어온 활동을 통해 탄탄한 필모그래피를 쌓아온 정다빈이 전속계약 소식과 함께 한층 성숙한 매력이 돋보이는 프로필까지 공개하며 활발한 활동을 알린 만큼, 앞으로 보여줄 무궁무진한 변신에 기대가 모인다.정다빈과 전속계약을 체결한 ㈜판타지오는 백윤식, 김선호, 이성경, 옹성우, 이세영, 아스트로, 이창섭, 루네이트 등 다양한 아티스트들이 소속된 매니지먼트사로, 영화 및 드라마 제작, 해외 공연 사업 등 다방면에서 영향력을 넓혀가고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr