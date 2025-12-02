방송인 이미주/사진제공=AOMG

방송인 이미주가 KBS 쿨FM '이은지의 가요광장' 스페셜 DJ로 7일간 진행을 맡았다.이미주는 지난달 25일부터 이달 1일까지 '가요광장' 스페셜 DJ로 출연하며 청취자들과 정오 시간대를 함께했다. 마지막 방송에서 이미주는 "부담되고 떨렸지만 청취자들의 응원 덕분에 많이 배웠다. 제작진과도 정이 들었다"고 말했다.방송 기간 동안 이미주는 밝은 분위기와 자연스러운 진행으로 게스트와 청취자들의 사연을 이끌었다. 특유의 캐릭터와 친화력을 기반으로 안정적인 스페셜 DJ 역할을 수행했다는 평가다.한편 이미주는 지난달 글로벌 레이블 AOMG 합류 소식을 전하며 활동 전환을 알렸다. 그는 AOMG 리브랜딩 프로젝트 'Make It New'의 주요 참여자로 활동 중이다.이미주는 개인 유튜브 채널 '그냥 이미주'를 통해서도 콘텐츠를 공개하고 있다. 최근 업로드된 'K-갸루걸이 된 미주💋 (feat.갸루 메이크업) [EN]' 영상은 채널 내에서 공개된 상태다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr