사진=MBC

배우 지성과 원진아가 드라마 '판사 이한영'에서 정의 구현을 위해 호흡을 맞춘다. 이보영과 결혼한 지성은 2016년 '킬미, 힐미' 이후 11년 만에 MBC 드라마로 복귀하며 기대를 키운다. MBC는 2026년 상반기 아이유와 변우석 주연의 '21세기 대군부인' 공개 소식도 전하며 상반기 라인업에 관심을 높였다.2026년 1월 2일(금) 첫 방송 예정인 MBC 새 금토 드라마 '판사 이한영'은 거대 로펌의 노예로 살다가 10년 전으로 회귀한 적폐 판사 이한영이 새로운 선택으로 거악을 응징하는 정의 구현 회귀 드라마다.지성은 극 중 청탁 재판을 해오다 억울한 상황을 맞은 뒤 10년 전 단독판사 시절로 회귀한 이한영을, 원진아는 아버지를 죽음의 위기로 몰아넣은 인물에게 복수하기 위해 질주하는 서울중앙지검 검사 김진아를 연기한다.'판사 이한영' 측은 1일 악연에서 연대로 이어지는 이한영과 김진아의 관계 변화 스틸을 공개했다.스틸 속 두 사람은 긴장감이 감도는 첫 대면으로 눈길을 끈다. 해날로펌이라는 뒷배를 두고 부정한 판결을 일삼던 이한영은 한 재판을 계기로 '독종' 김진아와 얽히게 된다. 첫 만남부터 두 사람은 카리스마 넘치는 눈빛을 주고받으며 치열한 신경전을 벌여 향후 펼쳐질 서사에 대한 기대를 높인다.또 다른 스틸 속 이한영과 김진아는 180도 달라진 온도 차를 보여주고 있어 이들 사이 어떤 사건이 벌어진 것인지 호기심을 자아낸다. 예기치 못한 상황을 맞고 10년 전으로 회귀한 이한영이 김진아의 손을 잡고 거악을 무너뜨릴 수 있을지, 지성과 원진아가 그려낼 스펙타클한 공조에 기대가 모인다.'판사 이한영'은 원작 웹소설 1,181만 회, 웹툰 9,066만 회, 합산 1억 247만 뷰를 기록한 동명의 작품을 원작으로 한다. '더 뱅커', '나를 사랑한 스파이', '모텔 캘리포니아' 등을 통해 감각적인 연출력을 선보인 이재진 감독을 비롯해 박미연 감독, 김광민 작가가 의기투합했다.'판사 이한영'은 2026년 1월 2일(금) 밤 첫 방송 된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr