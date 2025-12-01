[사진 = nCH엔터테인먼트 제공]

[사진 = nCH엔터테인먼트 제공]

[사진 = nCH엔터테인먼트 제공]

[사진 = nCH엔터테인먼트 제공]

[사진 = nCH엔터테인먼트 제공]

[사진 = nCH엔터테인먼트 제공]

그룹 엔싸인이 단독 팬미팅을 성공적으로 마쳤다.엔싸인은 지난달 29일 서울 강서구 스카이아트홀에서 엔싸인 팬미팅 '코스믹 링크'를 개최했다. 이번 팬미팅은 앞서 엔싸인이 신라면세점 홍보 모델로 발탁된 것을 기념해 진행된 팬미팅이다.이날 엔싸인은 'Salty(솔티)', 'FUNK JAM(펑크 잼)', 'SHAKE & BAKE(셰이크 앤 베이크)' 무대로 오프닝을 열었다. 이후 'SPICE(스파이스)', 'Itty Bitty(이티 비티)', 'Love Potion(러브 포션)', 'EVERBLUE(에버블루)' 등 팬들의 많은 사랑을 받은 무대를 선보였다.특히 엔싸인은 다양한 코너들을 준비해 팬들과 특별한 시간을 보냈다. 먼저 '밸런스 토크' 코너에서 엔싸인은 두 가지 선택지 중 하나를 선택 후 자신의 T.M.I를 방출하는가 하면, 팬들이 직접 물은 질문이 적힌 포스트잇을 보고 답해보는 시간을 가졌다.뿐만 아니라 팬들에게 감사한 마음을 담아 '코스믹 릴레이 미션', '소원 들어주기', '애장품 증정' 등 다채로운 이벤트를 진행했다.엔싸인은 "팬분들과 함께해서 너무 즐겁고, 항상 곁에 계셔 주셔서 감사드린다. 모두 행복하고 좋은 추억들만 가득하면 좋겠고, 이 시간을 함께할 수 있어 행복했다. 앞으로 성장하는 엔싸인이 되겠다"라고 진심 어린 마음을 표현했다. 이어 'Happy &(해피 앤드)'를 앙코르 곡으로 선사하며 팬미팅을 마무리했다.한편 엔싸인은 현재 새 앨범 준비에 박차를 가하고 있다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr