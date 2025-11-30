'미운 우리 새끼' 봉태규가 아내에게 부부 합장을 거절당했다고 고백했다.
30일 방송된 SBS 예능 프로그램 '미운 우리 새끼'(이하 '미우새')에는 배우 봉태규가 스패셜 MC로 출연했다.
이날 봉태규는 과거 "죽으면 아내와 함께 묻히고 싶다. 합장하고 싶다"고 한 발언에 대해 "아내가 합장은 거부했다. 무섭다고 하더라"고 밝혀 웃음을 안겼다
봉태규는 "아내가 나보다 2살 어리다. 내가 먼저 죽을 것 같더라. 내가 관에 누워있으면, 아내를 그 위로 덮어달라고 했다"고 밝혀 놀라게 했다. 모벤저스는 '남편과의 합장'에 대해 "나란히 묻히는 건 좋지만, 위로는 좀"이라며 솔직한 반응을 보였다. 특히 한혜진 어머니는 "다음 생에는 안 만났으면 좋겠다"고 털어놔 폭소를 유발했다.
봉태규는 "11살 아들, 8살 딸이 있다"고 밝혔다. 그러면서 "둘 다 아빠 닮았다는 말을 안 좋아한다. 격렬하게 거부하고 있다"고 이야기했다.
이어 "아빠가 직접 TV에 나오는 게 맞냐고 묻더라. TV에 나오는 사람은 더 잘생겨야 할 거 같으니까. 진짜 나오는지 확인하더라"고 토로해 웃음을 선사했다. 봉태규는 독특한 패션 감각이 아들 때문이라고 밝혀 눈길을 끌었다. 과거 드라마 '펜트하우스' 제작발표회에서 파격적인 치마 패션을 선보인 바 있다.
"아들이 6~7세쯤 '남자는 무조건 파란색'이라는 고정관념에 빠져있었다"고 밝힌 봉태규는 "남자도 머리 기를 수 있고 치마 입을 수 있다고 얘기를 해줬는데, 도저히 안 믿더라. 그럼 아빠가 입어주겠다고 해서 입게 됐다"고 설명했다.
한편, 봉태규는 사진작가 하시시박과 2015년 결혼, 슬하에 1남 1녀를 두고 있다.
