사진 = 김하늘 인스타그램

배우 김하늘의 청초한 일상이 눈길을 끈다.최근 김하늘은 자신의 인스타그램에 "일상"이라는 멘트와 함께 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김하늘은 블루 스트라이프 셔츠를 입고 긴 머리를 묶은 단정한 스타일로 수수하지만 고급스러운 분위기를 자아냈다. 보랏빛 텀블러를 들고 창밖을 바라보며 생각에 잠긴 듯한 모습이 담겼고 자연광이 비치는 얼굴에는 부드럽고 깨끗한 피부결이 돋보였다.이어진 컷에서 김하늘은 장난스럽게 음식 조각을 눈가에 대고 웃음을 터뜨리며 소녀 같은 매력을 발산했다. 또다른 컷에서 김하늘은 미소를 머금은 채 음식을 바라보며 한층 편안한 표정을 짓고 있다. 과장 없는 자연스러운 표정 속에서도 김하늘 특유의 청초한 미모가 빛을 발했다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "김하늘님 나의 배우님 응원하고 있어요", "이쁘시네요", "화이팅", "시간이 흘러도 변하지 않는 매력", "정말 아름다운 김하늘 배우님" 등 열렬한 반응을 보였다. 세월이 지나도 변함없는 미모와 내추럴한 매력으로 여전히 대중의 사랑을 받고 있다.한편 1978년생으로 47세인 김하늘은 여전한 미모를 자랑하고 있으며 지난 2016년 한 살 연하의 사업가와 결혼해 2018년 딸을 출산했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr