허성태 주연의 영화 '정보원'이 개봉을 이틀 앞두고 전체 예매율 2위, 한국 영화 및 동시기 개봉작 예매율 1위를 달성했다.'정보원'은 강등당한 후 열정도 의지도 수사 감각도 잃은 왕년의 에이스 형사 오남혁(허성태)과 굵직한 사건들의 정보를 제공하며 눈먼 돈을 챙겨왔던 정보원 조태봉(조복래)이 우연히 큰 판에 끼어들며 벌어지는 범죄 액션 코미디. 오는 3일 개봉 예정이다.영화관입장권 통합전산망에 따르면 '정보원'은 1일 오전 10시 44분 기준, 지난 11월 28일 한국 영화 및 동시기 개봉작 예매율 1위에 오른 이후 개봉주까지도 그 자리를 굳건히 지키며 현재 '주토피아2'에 이어 전체 예매율 2위에 올라섰다. 이는 '윗집 사람들', '콘크리트 마켓', '극장판 주술회전: 시부야사변 X 사멸회유' 등 같은 날 개봉하는 경쟁작들 뿐 아니라, '위키드: 포 굿', '나우 유 씨 미 3' 등 전작의 팬들의 힘을 업고 11월 개봉 후 흥행을 이어가던 영화들까지 제치고 이뤄낸 성과다.'정보원'은 가족, 친구, 연인끼리 함께 보기 좋은 연말 시즌에 걸맞는 코미디 장르. 지난 11월 20일 열린 첫 관객 시사회, 11월 28일 개최한 VIP 시사회, 11월 29~30일 진행된 프리미어 상영회를 통해 먼저 영화를 본 관객들의 입소문까지 확산되고 있다. 시사회를 통해 '정보원'을 먼저 접한 관객들은 "허성태 배우의 액션과 코미디, 배우들의 케미도 좋았다", "허성태 배우 연기력 믿고 봤다!", "스트레스 완전 풀리고 마지막에 너무 시원하고 재밌다!", "배우들의 매력이 이 정도로 폭발하는 한국 영화는 정말 오랜만에 보는 것 같아요", "연말 빵 터지는 웃음 폭격", "가족들과 함께 보기 즐거운 영화!" 등 호평했다.그뿐만 아니라, 지난 11월 27일에 2025 아시아 국제 영화제에서 외국어 영화 부문 작품상까지 수상했다.'정보원'은 오는 12월 3일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr