'8년차 무자녀' 홍윤화♥김민기, 드디어 기쁜 소식 알렸다…27kg 감량하더니 "중대 발표" ('동상이몽2')

현재 자녀가 없는 홍윤화, 김민기 부부가 결혼 7년 만에 중대 발표를 한다.1일 오후 10시 10분 방송되는 SBS 예능 '동상이몽 시즌 2 – 너는 내 운명‘(이하 ‘동상이몽’)에서는 ‘13호 개그맨 부부’ 홍윤화, 김민기가 합류한다.2018년 결혼한 홍윤화, 김민기 부부는 개그계의 공식 ‘잉꼬부부’답게 아침부터 꼭 끌어안고 뽀뽀를 나누는 등 결혼 8년 차에도 달달함을 뽐냈다. 연애 기간까지 합쳐 15년째 함께 해온 두 사람은 의미심장한 표정으로 “중대 발표를 하기 위해 나왔다”고 밝혔다. 지원사격을 위해 ‘동상이몽’ 스튜디오에 나온 절친 신기루 역시 홍윤화의 결정에 “좋은 일이다”라며 축하를 더했다.홍윤화는 그동안 수차례 다이어트와 요요를 반복해 온 일명 ‘다이어트 전문가’로서 또 한 번의 다이어트를 선언했다. ‘인생의 마지막 다이어트’로 올해 안에 총 40kg 감량을 목표로 세운 그는 지금까지 절반 이상인 27kg를 감량했다고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 특히 운동 없이 맛있게 먹는 식단만으로 살을 뺀 비결을 공개해 스튜디오의 눈길을 끌었다.그러나 곧이어 공개된 홍윤화의 식재료들은 코끼리 사료를 연상케하는 어마어마한 양으로, 이를 본 스튜디오는 충격과 폭소에 휩싸였다. 홍윤화는 직접 개발한 다이어트 고추장 레시피는 물론 ‘고칼로리 비주얼’ 달콤 디저트까지 직접 만들어 보이며 모두의 시선을 사로잡았다. 특히 맛과 건강을 모두 잡은 ‘킥’ 재료까지 공개해 모두의 궁금증을 더욱 자극했다는 후문이다.두 사람은 결혼 7주년을 맞아 7080 감성을 그대로 담고 있는 레트로 웨딩홀로 향했다. 두 사람은 미인대회 심사위원 출신 원장님의 손길로 드라마 ‘폭싹 속았수다’의 아이유, 김선호를 능가하는 뉴페이스 부부로 재탄생했다. 그러나 기성 웨딩드레스를 입어야 하는 마지막 관문이 남아 있었다. 홍윤화는 도착 이후 내내 "맞는 게 있을까요?"라며 불안감을 감추지 못했다. 급기야 피팅룸 안에서 정체불명 곡성이 터져 나왔고 각종 비명의 원인을 알게 된 MC들은 폭소를 감추지 못했다고 해 이목이 쏠린다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr