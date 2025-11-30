사진 = 주우재 인스타그램

모델 겸 방송인 주우재가 일본에서의 여행 사진을 공유했다.최근 주우재는 자신의 인스타그램에 "똑딱이 하나 들고 삿포로"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 주우재는 일본 삿포로 거리에서 편안하면서도 세련된 겨울 패션을 선보였다. 실버 그레이 패딩에 블랙 비니와 장갑, 그리고 팬츠를 매치해 남친룩의 정석을 완성했다. 표지판에 기대거나 거리를 걸으며 자연스럽게 포즈를 취하는 모습에서는 특유의 모델 아우라가 느껴진다. 차가운 겨울 공기 속에서도 깔끔한 스타일과 조각 같은 얼굴선이 눈길을 사로잡는다.팬들은 "잘생겨따", "늘 응원합니다", "미쳤다", "왜 점점 더 어려지는 건가요", "좋아죽겠다", "패딩 입었는데 이렇게 핏이 좋다니" 등의 반응을 보이며 뜨거운 호응을 보냈다.한편 주우재는 1986년생으로 39세다. 또 주우재는 과거 유튜브 채널 '요정재형'에 출연한 주우재는 "대학 때 졸업을 한 학기 앞두고 휴학을 결심하고 삼각대 하나로 셀프 촬영을 진행하며 쇼핑몰을 준비했다"며 "첫날엔 주문이 없었지만 SNS를 통해 입소문이 나기 시작했고 첫 달에만 3000만원의 매출을 기록했다"고 밝혀 놀라움을 자아냈다. 당시 주우재는 "한 달 더 해봤는데 매출이 비슷하게 나왔다"며 "그때 '이제 평생 살 돈 다 벌었다'고 생각했다"고 말했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr