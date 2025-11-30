사진 = 홍진경 인스타그램

모델 겸 방송인 홍진경이 비키니 자태를 뽐내 눈길을 끈다.최근 홍진경은 자신의 인스타그램에 "얼마만의 휴식인지"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개된 사진 속 홍진경은 열대의 초록빛 식물들 사이에서 여유롭게 휴식을 즐기고 있다. 블랙 컬러의 수영복에 넓은 챙 모자를 매치해 세련된 리조트 룩을 완성했고, 건강미 넘치는 어깨 라인과 긴 팔과 다리가 눈길을 끈다. 자연스러운 자세에서도 단정하고 기품 있는 분위기가 묻어나며 특유의 도회적인 이미지와는 또 다른 내추럴한 매력을 발산했다.이어진 사진에서는 요가복을 입고 명상에 집중하는 모습이 담겼다. 매트 위에서 포즈를 잡은 채 구부러진 등과 매끄러운 라인이 인상적이며 군살 하나 없는 실루엣이 절제된 자기관리의 결과를 보여준다. 또 이어진 사진에서 홍진경은 유쾌한 포즈를 취하고 있다. 평온한 표정과 함께 따뜻한 기운이 전해져 팬들의 감탄을 자아냈다.팬들은 "마른삶을살아보고싶네요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "잘쉬다와요", "정말 몸매가 좋으시네요" 등의 반응을 보이며 열렬한 지지를 보냈다.한편 홍진경은 1977년생으로 47세다. 지난 8월 6일 홍진경은 결혼 22년 만에 이혼을 했다는 소식이 전해져 충격을 줬다. 홍진경은 이혼 사유에 대해 정선희의 유튜브 채널 '집 나간 정선희'에 출연해 "왜 헤어졌냐 궁금하겠지만 누구 한 사람 잘못으로 헤어진 게 아니다. 이제 좀 다르게 살아보자고 했다"라고 일축했다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr