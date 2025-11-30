'연봉 1억 퇴사' 김대호, 결국 속내 밝혔다…프리 선언 10개월 만에 "실감 안 나" ('어튈라')

사진제공=ENA

지난 2월 MBC를 퇴사한 김대호가 '프리 선언 10개월 차'에 솔직한 마음을 드러냈다. 김대호는 "MBC 아나운서 차장일 때 연봉이 1억 원 남짓이었다"고 밝힌 바 있다.30일 오후 7시 50분 방송된 ENA, NXT, 코미디TV 공동 제작 예능 ‘어디로 튈지 몰라(이하 ‘어튈라’)에서 김대호는 ‘배우 데뷔 12년 차’ 안재현에 부러움을 드러냈다.김대호의 시선을 사로잡은 것은 바로 안재현과 팬들의 막간 팬미팅 현장. 김대호는 촬영 쉬는 시간, 안재현이 자신을 알아보고 찾아온 팬들과 오붓한 시간을 보내자 “재현이는 일과 팬미팅을 동시에 하네”라며 감탄했다. 급기야 “이런 재현이의 인생은 과연 어떨지 궁금하다”라며 탄식을 터뜨려 웃음을 자아냈다.김대호는 '연예인의 삶'에 로망을 드러냈다. '맛튀즈'가 다음 맛집으로 향하는 교통수단을 논의하던 중 후보군에 '지하철'이 등장하자 김대호가 반색하며 "나는 지하철을 타고 가고 싶다. 연예인 된 지 얼마 안 돼서 인기 실감이 안 난다. 행인 분들이 나를 알아봐 줬으면 좋겠다"라고 기대했다. 그러나 동생들의 만류로 김대호의 '지하철 팬미팅'은 잠시 보류됐다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr