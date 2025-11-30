사진 = 이다희 인스타그램
배우 이다희의 아찔한 비주얼이 눈길을 끈다.

최근 이다희는 자신의 인스타그램에 의류 광고 비하인드 컷을 공개하며 "디스커버리와 함께 따뜻했던날"라고 밝혔다.

사진 속 이다희는 블랙 롱패딩에 비니, 크롭탑과 레깅스를 매치한 스포티한 겨울룩을 선보였다. 무심한 듯 벽에 기대선 포즈에서도 압도적인 비율이 돋보였고, 길게 뻗은 다리 라인과 군살 없는 실루엣이 보는 이를 감탄하게 했다. 블랙 톤으로 통일된 착장은 깔끔하면서도 세련된 분위기를 자아냈으며 운동화를 더해 활동적인 매력을 강조했다.
또 다른 컷에서는 카페에서 아이스 음료를 마시며 여유로운 시간을 보내는 모습이 담겼다. 내추럴한 표정과 맑은 피부톤, 뚜렷한 이목구비가 어우러지며 청순하면서도 도회적인 분위기를 완성했다. 따뜻한 조명 아래에서도 이다희 특유의 우아함이 빛을 발했다.
팬들은 댓글을 통해 "패딩하고 비니 너무 잘어울리세요", "왜 이렇게 날씬해", "너무 예뻐", "화이팅", "다리가 진짜 길다", "너무 아름다운 우리 다희" 등 폭발적인 반응을 보였다. 완벽한 비율과 센스 넘치는 스타일링으로 패션 아이콘다운 존재감을 입증했다.

한편 이다희는 1985년생으로 40세이며 내년 방송을 앞둔 MBN '천하제빵 : 베이크 유어 드림'에 출연한다. '천하제빵'은 단순한 음식을 넘어 하나의 트렌드가 된 'K-빵'의 열풍을 이끌 세계 최강 제빵사를 선발하는 국내 최초 'K-베이커리 서바이벌'로 이다희는 MC를 맡았다.

임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr

