전 야구선수 출신 양준혁이 아내에게 서운함을 안겼다.30일 방송된 KBS 2TV '사장님 귀는 당나귀 귀'('사당귀')에서는 양준혁이 약 9917㎡(약 3000평) 규모의 방어 양식장을 운영하는 모습이 그려졌다.이날 방송에서 연 매출이 30억이라고 밝힌 양준혁은 "구룡포 대방어 감독이다. 야구장 만한 양식장에 만 2천 마리가 있다. 노량진 수산시장에 방어 최고가를 기록했다"며 사업 근황을 전했다.이 양준혁은 지난 2021년 자신의 팬이었던 19살 연하의 아내와 결혼했다고. 아내는 방어 양식장에 직접 만든 주먹밥 등 정성스러운 아침을 준비해왔고, 이에 양준혁은 "김치 없나. 싱겁다'며 투덜거려 스튜디오 현장의 원성을 샀다.이를 지켜보던 전현무는 "이런 형도 결혼을 하는데"고 얘기했고, 이순실은 "양준혁 씨 들어다 물에 던지고 싶다. 맛있다고 좀 하지"며 안타까워했다. 또한 양준혁은 아내에게 말하지 않고 방어 먹이로 하루에 200만 원을 쓰고 있다고 했다. 아내는 "속 시끄러우니까 안 물어본다. 나 줄 돈은 없고"며 속상해했다.양준혁은 "5톤짜리 물차도 주문했다"며 물차의 구입 가격은 1억 8천만 원이라 밝혔다. 아내가 "나 줄 돈은 없고"고 하자 양준혁은 "네가 벌어다 써라"고 단호하게 말했다. 그는 "아내가 카페를 전담하고 있어서 수입이 생기면 알아서 쓰라는 거다"고 부연했다. 또 "아내한테는 생활비랑 월급을 같이 주고 있다"고 덧붙였다.사실 아내는 지난 4월 카페 오픈 이후 한 번도 본집에 가지 못했다고. 아내는 "지금 보시다싶이 제 옷차림이 얇다. 겨울옷이 본집이 있다"며 외투 없이 오들오들 떨며 추위를 견뎠다. 이를 스튜디오에서 지켜보던 김영희는 "패딩 좀 사줘라"고 말했고, 박명수 또한 "아내 좀 챙겨라"며 쓴소리를 했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr