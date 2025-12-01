사진=어센드

그룹 프로미스나인(fromis_9)이 화려한 비주얼을 선보였다. 이들은 지난해 12월 31일부로 하이브 산하 플레디스엔터테인먼트와의 전속계약이 종료된 뒤 1월 26일 5인조로 재편, 어센드에 새 둥지를 틀었다. 레드벨벳 웬디 또한 SM엔터테인먼트를 떠난 후 4월 어센드와 계약을 체결했다.소속사 어센드는 지난 29일 프로미스나인 공식 SNS 채널에 리메이크 디지털 싱글 '하얀 그리움'의 'Holiday' 버전 유닛 콘셉트 포토를 게재, 따뜻한 연말 감성을 선사했다.이번 콘셉트 포토에는 고혹적이면서도 시크한 분위기의 산타로 변신한 프로미스나인 멤버들의 모습이 담겨 눈길을 사로잡았다. 특히 멤버들의 비주얼 '케미'와 개성 돋보이는 포즈가 아름다운 매력을 배가시켰다.앞서 프로미스나인은 티저 영상과 'White Snow', 'Pastel Santa' 버전 콘셉트 포토를 공개하며 신곡에 대한 궁금증을 자극했다. 여기에 마지막 'Holiday' 버전 콘셉트까지 오픈해 팬들의 설렘 지수가 더욱 높아지고 있다.신곡 '하얀 그리움'은 2001년 발매된 김민종의 동명 곡을 프로미스나인 스타일로 재해석한 리메이크 노래다. 프로미스나인은 원곡의 포근한 멜로디에 세련된 편곡을 더해 한층 트렌디한 사운드를 선보일 예정이다.프로미스나인은 지난 6월 발매한 미니 6집 'From Our 20's'(프롬 아월 투엔티스)의 타이틀곡 'LIKE YOU BETTER'(라이크 유 배터)로 멜론 톱100 차트 상위권에 3주 연속 진입했다. 뿐만 아니라 KBS2 '뮤직뱅크' 1위를 기록하며 뜨거운 화제성을 입증했다. 이에 신곡 '하얀 그리움'에 대한 대중의 관심이 쏠리고 있다.프로미스나인은 12월 2일 오후 6시 전 온라인 음원 사이트에 리메이크 디지털 싱글 '하얀 그리움'을 발매한다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr