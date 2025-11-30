사진=텐아시아DB

사진=남규리 유튜브

사진=남규리 유튜브

1984년생 가수 겸 배우 남규리가 일일 펫시터에 도전했다.30일 남규리 유튜브 채널 '귤멍'에는 'Ep.23 이상한 나라에서 온 두부 | 남규리의 1일 펫시터 체험기'라는 제목의 영상이 공개됐다.이번 영상에서 남규리는 출장을 떠난 지인을 대신해 반려견 두부를 하루 동안 책임지고 돌보는 역할을 맡았다.남규리는 깜찍한 옷차림으로 등장한 두부를 반갑게 맞이한 뒤, 간식을 활용한 기본 훈련으로 펫시터 일과를 시작했다. 이어 브이로그에서 종종 보여온 요리 실력을 발휘해 단호박 쿠키와 치즈 고구마 케이크를 직접 만들어 두부에게 정성 가득한 간식을 제공했다. 엉성한 모양의 쿠키를 보고 "입으로 들어가면 다 똑같아"라며 멋쩍게 웃는 남규리와 달리, 두부는 기다렸다는 듯 간식에 달려들어 미소를 유발했다.산책에는 남규리의 지인이자 사진작가인 서대호가 동행해 두부의 인생샷 촬영을 진행했다. 가을 햇살 아래 남규리와 두부는 자연스럽게 호흡을 맞추며 다양한 포즈를 선보였고, 완성될 사진에 대한 기대감을 높였다.남규리는 올해 신곡 발표와 개인 유튜브 활동을 통해 다양한 매력을 보여주고 있으며, 카카오페이지에서 공개될 드라마 '인간시장'을 통해 2026년 상반기 시청자들과 만날 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr