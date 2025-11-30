사진=MBC

사진=MBC

사진=MBC

MBC ‘전지적 참견 시점’ 먹방계 완판의 아이콘 쯔양이 출연해 눈길을 끌었다. 쯔양은 최근 체중이 44kg까지 빠졌다고 밝혔다.이날 방송은 채널 경쟁력을 가늠하는 핵심 지표인 2049 시청률 1.5%를 기록하며, 동시간대 방송된 모든 프로그램 중 1위를 차지했다. 특히 쯔양과 매니저의 환상의 먹방 티키타카를 비롯해, 통조림 햄에 짜장라면을 얹어 마요네즈를 곁들여 먹는 쯔양의 야무진 먹방 엔딩은 분당 최고 시청률 4.3%까지 올라 시청자들의 관심을 입증했다. (닐슨코리아 기준)지난 29일(토) 방송된 MBC 예능 프로그램 ‘전지적 참견 시점’(기획 강영선, 연출 김윤집·전재욱·김해니·정동식·이다운, 작가 여현전, 이하 ‘전참시’) 374회에서는 쯔양의 차원이 다른 첫 김장 데이, 그리고 비트박서 윙과 히스의 뚝심이 만든 ‘Grand Beatbox Battle 2025 (그랜드 비트박스 배틀, 이하 GBB25)’ 출전기가 공개됐다.쯔양은 매니저와 함께 김장 재료 시장 쇼핑에 나섰다. 그런데 이동하는 차 안에서 연예대상을 둘러싼 솔직한 속마음이 드러나 눈길을 끌었다. 매니저가 먼저 “너 연예대상 후보에 오르면 어때?”라는 의중을 떠보자, 쯔양이 그럴 리 없다며 얼굴을 붉히다가도, “뭐 입고 가야 해?”라며 은근히 기대를 내비친 것. 그런데 스튜디오 참견인들의 한마디가 분위기를 뒤바꿨다. “연예대상은 4~5시간 풀로 하기 때문에 공복을 유지해야 하는데 괜찮냐?”는 기습 질문에 쯔양이 동공 지진을 일으켜 폭소를 터뜨린 것.쯔양은 시장에서도 참새가 방앗간 못 지나치듯 단골 라면 가게를 먼저 방문했다. 이곳은 그의 유튜브 채널에서 조회수 1위, 2,540만 뷰라는 대기록을 세운 전설의 맛집. 쯔양은 순한 라면, 매운 라면, 짜장 라면, 비빔라면 등 종류를 가리지 않는 ‘라면 카세’와 음료를 흡입, 총 5,040kcal를 순식간에 해치웠다. 여기에 오수빈 역시 먹방 크리에이터의 매니저다운 현란한 스킬을 선보이며, 두 사람은 김장 먹방을 앞두고 예열을 마쳤다.본격 김장에 돌입한 쯔양이 준비한 양은 보통 4인 가족의 1년 치 양에 해당하는 배추 20포기. 그런데도 “너무 적지 않나? 김치찌개 해 먹으면 순식간이야”고 걱정하는 놀라운(?) 스케일을 드러냈다. 이번에 쯔양이 도전한 김장은 ‘먹교수’ 이영자의 비늘김치. 그 레시피에 자신만의 킥인 황석어젓을 더해, ‘청출어람’ 쯔양표 김치를 완성했다.그리고는 고깃집 화로 테이블과 초대형 밥솥 등 장비를 총동원, 20인분에 이르는 수육 6kg, 굴 2kg, 초대형 통조림 햄구이 1.8kg, 대왕 군고구마 4개에 라면 4개까지, ‘쯔양네 김치 한 상’을 순삭했다. 명불허전 먹방 클래스로 2025 방송연예대상 신인상 후보 등극을 기대케 하는 순간이었다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr