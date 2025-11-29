사진=tvN '놀라운 토요일'
'놀라운 토요일' 문세윤이 신동엽을 디스했다.

29일 방송된 tvN '놀라운 토요일'에는 배우 허성태, 여행 유튜버 곽튜브(곽준빈)가 출연했다.

이날 허성태는 태연의 옆자리 배정에 "제일 긴장되는 자리를 주셨다"며 긴장한 기색을 내비쳤다. 이어 첫 주연 영화 '정보원' 개봉 소식을 전하면서도 여러 번 실수해 웃음을 안겼다.

'놀토' 첫 출연인 곽튜브는 뽀글이 헤어로 눈길을 끌었다. "피오랑 머리 비슷하다"는 말에 그는 "그럼 안 된다"면서도 "저랑 생일이 같다. 2월 2일"이라고 공감대를 형성했다.
사진=tvN '놀라운 토요일'
허성태의 주연작을 함께 홍보한 곽튜브는 "벌써 3번째 같이 홍보하고 있다. 제가 영화에 나오진 않는다"고 밝혔다. 두 사람은 과거 '부산촌놈'을 촬영하며 절친이 됐다고.

허성태는 "'정보원' 시즌2 준비 중인데, 곽튜브 나올 수가 있다"고 밝혔고, 키는 "어디까지가 거짓말이야?"라며 혼란스러워 해 폭소를 유발했다.

여행일 같이 다닐 정도로 친분이 두텁다는 두 사람. 허성태는 "'부산촌놈' 때 매일 밤 회식을 했다. 그때 알아봤다. 곽튜브가 센스 넘치고 머리가 비상하더라. 5년 안에 엔터 대표가 될 것 같다. 그래도 소속 배우가 되는 건 결이 달라서 생각해 보겠다"고 말했다.
사진=tvN '놀라운 토요일'
곽튜브는 "오늘 재미없을까 봐 걱정이다. 노래, 퀴즈 좋아해서 너무 잘 맞힐까 봐 걱정"이라며 자신감 넘치는 모습을 보였다. 그러자 김동현은 "이렇게 말한 사람들 수두룩하다"고 지적했다.

그런 김동현에게 곽튜브는 "바보인 척하는 것 같다"며 예능 캐릭터를 의심했다. 신동엽은 "처음에는 바보인 척을 많이 하다가, 이제는 진짜 바보가 됐다"고 밝혀 웃음을 선사했다.

한편, 신동엽이 간식게임 도플갱어 퀴즈 중 전현무 정답을 맞히며 가장 먼저 탈출했다. 디저트 맛을 보던 신동엽이 "치아한테 미안한데, 씹을 겨를이 없다"며 부드러움에 감탄했다. 문세윤은 "빠질 때도 됐지. 오래 버텼지"라고 저격했고, 분노한 신동엽은 "내 오복 중 하나가 치아"라고 자부해 배꼽을 쥐게 했다.

김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr

