사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

사진=MBC '놀면 뭐하니'

'놀면 뭐하니' 유재석이 허경환 예능감을 지적했다.29일 방송된 MBC '놀면 뭐하니?'에서는 유재석, 하하, 주우재, 허경환이 이순신 장군 특별전을 위해 국립중앙박물관을 방문했다.이날 허경환의 등장에 유재석은 "이제 자신감 있게 오네?"라며 반가움을 드러냈다. 허경환은 "오늘 같은 날은 제가 필요할 것 같아서 왔다. 통영에서 유명한 게 뭔지 아냐? 이순신 장군이다. 28일부터 국립중앙박물관 이순신 장군 특별전이 열린다고 하더라"고 이유를 밝혔다.현장 투입 후 유재석과 허경환은 유물 전시 작업 및 굿즈 세팅을 진행했다. 거북선 미니어처가 마음에 든 허경환은 "시줘요"라고 요구했지만, 유재석은 "아직 파는 게 아니 잖냐. 그냥 일만 하라"고 일침을 가했다.유재석은 또 일하다가 화장실에 다녀온 하하의 행동을 지적했다. 벽에 안내 글자를 붙이는 작업 중 허경환은 얼마 하지도 못하고 "어지럽다"며 손을 뗐고, 섬세함이 부족한 유재석이 대신 투입되기도 했다.허경환의 행동을 지켜보던 유재석은 "경환아, 너 예능에 안 맞는 것 같다. 정보 프로에서 하는 질문을 하더라"고 말했다. 앞서 허경환은 굿즈숍에서 "굿즈 제작할 때 가장 신경 쓰는 부분이 뭐냐"는 질문을 했던 것. 유재석은 "경제TV 같은 걸 많이 하다 보니 톤도 예능엔 안 맞더라"고 전했다.이에 허경환은 "이게 생방이 아니 잖냐. 너무 안 맞으면 정리하면 되는 거지"라고 밝혔다. 유재석은 "너무 유익한 질문만 한다"며 아쉬움을 내비쳤다. 허경환은 자신의 영어 발음을 지적하는 주우재의 귀싸대기를 쳐 눈길을 끌었다.그 가운데 유재석은 글자 붙이기 실수를 한 하하에게 "국중박 와서 똥이나 싸고"라며 불편한 기색을 내비쳤다. 하하는 "실수 하나 했다. 미안하게 됐다"며 사과했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr