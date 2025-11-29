이미지 크게보기 사진 = 유튜브 채널 '전원주_전원주인공

배우 전원주가 확 달라진 외모로 시선을 사로잡았다.28일 전원주의 채널 '전원주_전원주인공'에는 "전원주 87년 인생 최초 1대 1 미팅!"라는 제목의 영상이 올라왔다.공개된 영상에서 전원주는 "처음에는 유튜브 촬영이 귀찮고 그랬는데, 요즘은 밖에 나갈 수가 없다. '유튜브 잘 보고 있어요!'라고 말해준다. 등산 갈 때도 뭐라고 얘기해 줄까? 싶어서 (기대가 되서) 일부러 천천히 걷는다"며 기분 좋은 근황을 전했다.이어 제작진이 "보톡스 맞으신 건 어떻게 됐냐"고 묻자 전원주는 "친구들이 '너 비결이 뭐냐?', '주름이 많이 없어졌다'고 묻더라"며 달라진 외모에 친구들이 부러워한다고 밝혔다.전원주는"(친구들한테) 보톡스 맞았다고 하기 싫어서 '잘 먹어' 이렇게 대답했다"고 말해 웃음을 자아냈다. 또 댓글로 구독자들의 응원과 칭찬을 듣고 "이 나이에 내가 무슨 복인지 모르겠다. 내 채널이 있는 게 너무 행복하고, 부럽다고 한다. 열심히 건강을 챙기겠다"고 포부를 전했다.조나연 텐아시아 기자 nybluebook@tenasia.co.kr