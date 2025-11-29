사진 = 지수 인스타그램

사진 = 지수 인스타그램

사진 = 지수 인스타그램

사진 = 지수 인스타그램

블랙핑크 지수의 미모가 갈수록 업그레이드 되고 있다.최근 지수는 자신의 인스타그램에 "PILIPINAS Para talaga akong bumalik sa kabataan ko—ang dami kong tawa at sobrang saya ko! Hindi ko malilimutan ang pink wave n’yo! Maraming salamat sa pagbibigay sa amin ng napakagandang alaala. Mahal ko kayo!(필리핀 정말로 다시 어린 시절로 돌아간 기분이었어요. 많이 웃었고 너무 행복했어요! 여러분의 핑크 웨이브를 절대 잊지 못할 거예요. 우리에게 이렇게 아름다운 추억을 선물해줘서 고마워요. 사랑해요!)"라는 멘트와 사진을 올렸다.공개된 사진 속 지수는 붉은색 톤의 무대 의상을 입고 완벽한 비주얼을 자랑했다. 흐트러짐 없는 웨이브 헤어와 강렬한 눈빛으로 무대 위 카리스마를 발산했으며 또 다른 컷에서는 핑크 마이크를 손에 쥐고 깊은 감정선을 담은 눈빛으로 노래를 부르고 있다. 백스테이지 셀카에서는 자연스러운 미소와 투명한 피부로 ‘월드 스타’의 여유로운 순간을 포착했다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "갈수록 예뻐지네", "내 가수 정말 사랑해" 등의 댓글을 남기며 폭발적인 반응을 보였다.이번에 지수는 새 싱글 '아이즈 클로즈드(EYES CLOSED) (Feat. ZAYN)'를 공개했다. 이번 싱글은 영국 보이밴드 원디렉션 출신 팝 가수 제인 말리크가 피처링에 참여했다. '아이즈 클로즈드'는 지수가 지난 2월 발매한 첫 솔로앨범 '아모르타주(AMORTAGE)' 이후 선보인 솔로 싱글이다. 지수 특유의 허스키 보컬과 제인의 감성적인 음색이 조화롭게 어우러져 새로운 경험을 선사한다는 평이다.한편 영국 데이터 분석업체 호퍼HQ(Hopper HQ) 측이 공개한 내용에 따르면 작년 인스타그램 부자 리스트에 블랙핑크 4인 멤버 전원이 이름을 올린 바 있다. 40위에 오른 지수는 47만 4000달러 우리돈으로 약 6억 3600만원을 광고성 게시글 하나를 올릴 때마다 벌 수 있는 것으로 알려졌다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr