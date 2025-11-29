'공무원♥' 곽튜브, 결혼 1달 만에 질타 쏟아졌다…허언 의혹에 조롱 "애청자 맞냐" ('놀토')

텐아시아 DB

지난 10월 5살 연하의 비연예인 공무원과 결혼식을 올린 곽튜브를 향한 질타가 쏟아진다.29일 오후 7시 40분 방송되는 tvN 예능 ‘놀라운 토요일’(이하 ‘놀토’)에는 배우 허성태와 크리에이터 곽튜브가 출연한다.두 게스트는 시작부터 유쾌한 케미를 뽐내 분위기를 달군다. 예능 프로그램에서 만나 절친이 됐다면서도 인터뷰 내내 고도의 심리전과 밀당을 이어가 웃음을 안긴다. 곽튜브는 ‘놀토’를 빠짐없이 챙겨본 찐 ‘놀래미’라고 강조하며 모든 게임에 자신감을 드러낸다. “너무 잘 맞혀서 재미가 없을까 걱정”이라는 곽튜브를 향해 도레미들은 “이렇게 말한 게스트들이 많았다”라면서 반신반의하는 반응으로 재미를 더한다.이날 애피타이저 게임에는 ‘몸으로 말해요 – 명대사 편’이 출제된 가운데, 곽가네 팀 팀장인 곽튜브는 ‘놀토’ 애청자답게 패기 넘치는 팀원 선택을 이어간다. 이에 질세라 허가네 팀을 이끈 허성태 역시 명연기를 펼치며 하드캐리한다. 두 팀 간 팽팽한 접전 속 판토마임 대가로 변신한 김동현의 활약, “저 국민 MC 아니에요”라며 손사래를 친 신동엽의 재치 넘치는 입담도 예고된다.메인 받쓰를 앞두고 MC 붐이 문제를 소개하자 곽튜브는 “매일 듣는 노래다. 안 듣고도 쓸 수 있다”며 기세 등등한 모습을 보인다. 그러나 노래를 듣고난 뒤 ‘놀토’ 애청자가 맞는지 의구심을 유발하는 멘트를 대방출, “1회만 보고 온 거 아니냐”는 도레미들의 질타와 함께 ‘뻥튜브’라는 새로운 별명을 얻는다. 허성태는 결정적 단어를 잡아내고, 키 역시 ‘키컴’ 가동에 나선 것을 물론, 도레미들의 차진 호흡까지 더해지며 짜릿한 재미가 펼쳐졌다는 후문이다.디저트 게임 ‘도플갱어 퀴즈 – 예능 편’에서는 “디저트 게임은 진짜 잘한다. 1초 컷이다”며 심기일전에 나선 곽튜브가 제대로 실력 발휘를 할지, ‘허카인 댄스’를 이을 새로운 챌린지를 계획한 허성태가 정답을 맞혀 무대를 완성할 수 있을지 기대감을 높인다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr