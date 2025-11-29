사진 = 박민영 인스타그램

배우 박민영의 미모가 빛을 발한다.최근 박민영은 자신의 인스타그램에 "사실 많이 피곤했는데 우리 도쿄콩알들 보니까 에너지가 막 up"이라며 "고베에서 만나요"라는 멘트와 사진을 올렸다.사진 속 박민영은 핑크색 퍼 장식이 더해진 가디건 원피스를 입고 러블리한 분위기를 뽐냈다. 특유의 청초한 미모와 투명한 피부가 조명을 받아 더욱 돋보였으며 현장에서 사용된 응원봉을 들고 미소 짓는 모습은 사랑스러움 그 자체였다. 이어진 사진에서는 베레모와 아이보리 컬러 의상으로 우아한 매력을 더하며 '인형 비주얼'의 정석을 보여줬다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "화이팅", "진짜 제가 넘 좋아하는 배우님", "늘행복했으면좋겠어요" 등의 댓글을 남기며 열렬한 반응을 보였다.한편 박민영은 1986년생으로 39세이며 최근 종영한 TV 조선 '컨피던스맨 KR'차기작으로 tvN 드라마 '세이렌'을 앞두고 있다. '세이렌'은 연쇄살인범일지도 모르는 위험한 여자와, 그녀를 추적하다 사랑에 빠지는 남자의 이야기를 그린 미스터리 멜로다. 일본 소설 '얼음의 세계'를 원작으로 한다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr