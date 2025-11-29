사진 = 김사랑 인스타그램

배우 김사랑의 우월한 기럭지와 미모가 시선을 모은다.김사랑은 최근 자신의 인스타그램에 까만 하트 이모지 멘트와 함께 사진을 올렸다.공개된 사진 속 김사랑은 블랙 가죽 재킷과 팬츠를 매치해 시크하면서도 우아한 무드를 완성했다. 카페 거울 앞에서 촬영한 전신샷에서는 모델 출신다운 비율이 돋보였고, 조명 아래서 더욱 빛나는 미모가 돋보였다. 또 다른 컷에서는 테이블에 앉아 따뜻한 차와 디저트를 즐기며 편안한 분위기를 자아냈다. 자연스러운 헤어와 잔잔한 미소가 어우러져 고급스러운 겨울 감성을 완성했다.팬들은 "언니 너무 아름다우세요", "늘 응원합니다", "너무 예뻐", "우리누나 참 곱다", "누나 넘 예뿌다아", "사랑에 빠질 거 같아요" 등의 댓글을 남기며 감탄을 쏟아냈다.김사랑은 최근 광고 촬영과 패션화보 등을 통해 활발한 활동을 이어가고 있으며 여전히 변함없는 미모와 우아한 분위기로 대중의 사랑을 받고 있다.한편 1978년생인 김사랑은 과거 쿠팡플레이 'SNL코리아7'에 출연하며 다양한 연기를 선보여 매력을 뽐낸 바 있다. 특히 '젊음의 묘약'이라는 코너에서 늙지 않는 미모를 뽐냈다.임채령 텐아시아 기자 syjj426@tenasia.co.kr