스트레이 키즈/ 사진='2025 마마 어워즈' 방송 캡처

그룹 스트레이 키즈가 '2025 마마 어워즈'의 '팬스 초이스' 수상자가 됐다.28일 홍콩 카이탁 스타디움에서 '2025 마마 어워즈'(2025 MAMA AWARDS, 이하 '마마')가 열렸다.이날 홍콩 화재 참사 추모 리본을 패용한 스트레이 키즈(Stray Kids)는 '팬스 초이스' 네 번째 수상자로 무대에 올랐다. 창빈은 "오랜만에 '마마'라는 영광스러운 자리에 참석했다. 이렇게 큰 선물 주신 스테이(팬덤명)에게 진심으로 감사하다. '팬스 초이스'란 이름처럼 여러분이 보내주는 사랑과 응원이 가장 큰 힘이 된다. 약 8년 동안 항상 같은 마음으로 같은 자리에서, 우리 곁에 '스테이' 해줘서 고맙다. 앞으로도 그 사랑에 보답할 줄 아는 아티스트가 되겠다"고 말해 감동을 자아냈다.리더 방찬은 "이 자리를 통해서 이번 안타까운 사고에 대해서 깊은 애도의 말씀을 드린다. 최근 정말 안타까운 사고가 발생했다. 여러분은 더 이상 혼자가 아니다. 우리가 여러분에게 음악을 통해 힘을 드리겠다"며 위로를 전했다.앞서 스트레이 키즈는 홍콩 화재 피해 복구를 위해 홍콩 월드비전을 통해 100만 홍콩달러(약 1억 8800만 원)를 기부했다. 기부금은 피해 아동과 주민들의 임시 거처 제공 및 심리치료지원에 사용될 예정이다.한편, 지난 26일(현지시간) 오후 2시경 홍콩 북부 타이포 지역의 고층 아파트 단지에서 대형 화재가 발생했다. 이 화재로 인한 사망자가 100명을 넘겼으며 76명이 부상을 입었고, 200여명이 실종됐다. 이에 홍콩 현지에서 열리는 '마마'에도 비상이 걸렸다.'마마' 측은 "슬픔을 나누며 추모할 수 있는 시간을 마련하고, 피해자 지원을 위해 기부로 힘을 보태고자 한다"며 "화려한 연출보다 위로와 희망을 전하는 공연이 될 수 있도록 전반적인 무대 구성과 진행에 신중을 기해 준비하고 있다"고 밝혔다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr