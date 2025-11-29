사진=텐아시아DB

사진제공=MBN

배드민턴 선수 이용대가 열애설과 관련된 간접적인 질문에 "다른 생각 안 하고 열심히 연습하고 있다"고 답했다.지난 28일 MBN 예능 '스파이크 워' 온라인 제작발표회가 열렸다. 행사에는 이유정 PD, 전 배구선수 김세진, 신진식, 김요한, 방송인 이수근, 붐, 배우 성훈, 운동선수 윤성빈, 이용대, 가수 안성훈, 카엘이 참석했다.'스파이크 워'는 18X9m 코트에서 펼쳐지는 스타들의 배구 전쟁을 담은 스포츠 예능 프로그램이다. 배구 레전드 김세진, 신진식, 김요한이 남녀 혼성 연예인 배구단을 창단해 일본 연예인 배구단과 국가대항전을 펼치는 것을 목표로 한다.이용대는 최근 그룹 에이프릴 출신 배우 윤채경과 열애설에 휩싸였다. 윤채경의 소속사 PA엔터테인먼트는 "사생활이라 확인이 불가하다"고 입장을 밝혔다. 이와 관련해 제작발표회에서 '외부 요인이 경기력에 영향을 미치진 않았냐'는 열애설과 관련된 간접적인 질문이 이어졌다.이용대는 "다른 생각 하지 않고 열심히 연습에만 집중하고 있다"라며 "열심히 하다 보니 손가락이 골절됐다"고 답했다. 이어 그는 "오늘은 '스파이크 워' 제작발표회 자리니까 그냥 넘어가 달라"며 웃어 보였다.끝으로 이용대는 "배드민턴만 하다가 처음 배구를 접했는데 너무 재밌었다. 특히 스파이크를 때릴 때 희열을 느꼈고, 동료들과의 호흡도 좋다. 정말 재밌을 테니 많은 시청 부탁드린다"고 당부했다.'스파이크 워'는 오는 30일 오후 9시 30분에 첫 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr