사진 제공=JYP

엑스디너리 히어로즈(Xdinary Heroes, XH)가 단독 팬미팅을 개최하고 2026년 시작을 팬들과 함께 한다.JYP엔터테인먼트는 지난 27일 오후 엑스디너리 히어로즈 공식 SNS 채널을 통해 팬미팅 개최 소식을 알렸다. 이에 따르면 엑스디너리 히어로즈는 2026년 1월 3일과 4일 양일간 서울 성북구 고려대학교 화정체육관에서 두 번째 공식 팬미팅 'Xdinary Heroes 2ND FANMEETING '(엑스클루시브 파티)를 진행하고 특별한 새해 포문을 연다.함께 공개된 포스터 속 건일, 정수, 가온, 오드, 준한, 주연은 그윽하게 한 곳을 응시하고, 멤버들 위로 떠오른 보랏빛 달과 주변을 가득 채운 화려한 패턴이 오묘한 분위기를 자아낸다. 영단어 'Exclusive'와 'X'를 활용한 공연명은 엑스디너리 히어로즈와 빌런즈(팬덤명: Villains)가 채워가는 단 한 번의 'XCLUSIVE'한 밤을 의미한다. 오직 이들이 함께하는 날에만 열리고, 함께할 때만 완성되는 신비로운 파티를 향한 이목이 집중된다.해당 팬미팅 티켓 예매는 멜론 티켓에서 가능하며 12월 5일 오후 8시부터 11시 59분까지 빌런즈 2기 회원을 대상으로 팬클럽 선예매가, 12월 8일 오후 8시부터는 일반 예매가 진행된다. 공연 및 예매에 대한 자세한 정보는 그룹 공식 SNS 채널을 통해 확인할 수 있다.이번 공연은 2023년 7월 첫 번째 팬미팅 'Xdinary Heroes 1ST FAN MEETING "BAND CLUB XV: 2023 SUMMER CAMP"'(밴드 클럽 XV: 2023 서머 캠프) 이후 오랜만의 공식 팬미팅으로 빌런즈의 기대를 솟구치게 한다. 다수의 단독 콘서트와 세계 각지를 아우른 월드투어, 글로벌 음악팬을 사로잡은 뮤직 페스티벌 등 여러 무대 위 '뮤직 히어로' 역량을 발휘한 엑스디너리 히어로즈가 팬미팅에서 다채로운 매력을 뽐낸다.한편 엑스디너리 히어로즈는 내년 1월 데뷔 첫 일본 단독 공연을 연다. 'Xdinary Heroes Japan Special Live '(재팬 스페셜 라이브 <더 뉴 엑스씬>)이라는 이름으로 펼쳐지는 해당 공연은 일본 오사카, 요코하마에서 전개된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr