배우 신다은이 가족들과 발리로 떠났다.28일 신다은은 자신의 계정에 "발리패밀리 🏝️"라는 글과 함께 사진을 게재했다.공개된 사진 속 신다은은 남편, 아이와 함께 발리 여행을 떠난 모습. 이를 본 개그우먼 홍현희는 "뼈말라다(은)"이라는 댓글을 남겼다.한편 신다은은 2016년 2살 연상의 인테리어 디자이너 임성빈과 결혼했으며, 최근 ENA 예능 '내 아이의 사생활'에서 아들 해든 군을 공개하기도 했다.류예지 텐아시아 기자 ryuperstar@tenasia.co.kr