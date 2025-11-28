사진='잇츠라이브' 유튜브 채널

지난 3월 데뷔한 뉴비트가 강렬한 밴드 라이브 무대로 글로벌 팬들을 사로잡았다.그룹 뉴비트(NEWBEAT, 박민석·홍민성·전여여정·최서현·김태양·조윤후·김리우)는 지난 27일 유튜브 채널 '잇츠라이브'(It's Live)를 통해 미니 1집 'LOUDER THAN EVER'(라우더 댄 에버)의 더블 타이틀곡 'Look So Good'(룩 소 굿) 밴드 라이브 영상을 공개했다.뉴비트는 'Look So Good'의 매혹적이고 거침없는 분위기를 라이브 밴드 편곡으로 한층 더 강렬하게 끌어 올렸다. 청량한 기타 리프와 드럼 사운드 위에서 멤버들은 안정적인 보컬과 폭발적인 가창력을 자랑했다.뉴비트는 카메라를 압도하는 표정 연기, 여유 있는 무대 매너, 라이브임에도 흐트러지지 않는 퍼포먼스를 더하며 '잇츠라이브'만의 생생한 현장감을 극대화했다. 특히 '나를 더 사랑하고 자신감을 무대로 증명하자'는 곡의 메시지처럼 본 무대와 또 다른 매력을 전했다.지난 6일 발매된 'Look So Good'은 2000년대 초반 팝 R&B 레트로 감성을 담은 곡으로, 공개 이후 아이튠즈 미국 뮤직비디오 차트에서 K팝 장르 1위, 팝 장르 2위, 전체 장르 5위를 달성했다. 대한민국 유튜브 뮤직 주간 인기 차트에서는 81위에 안착, TOP 100에 처음으로 진입해 주목받았다. 이러한 성과에 힘입어 뉴비트는 최근 '제17회 2025 서울석세스대상'에서 데뷔 첫 신인상을 거머쥐었다.한편 뉴비트는 오늘(28일) 오후 5시 5분 방송되는 KBS2 '뮤직뱅크'에 출연해 더블 타이틀곡 중 하나인 'LOUD'(라우드) 무대를 선보인다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr