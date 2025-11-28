사진 제공=JYP

그룹 트와이스 유닛 미사모(MISAMO)가 일본 첫 정규 앨범 'PLAY'(플레이)와 타이틀곡 'Confetti'(컨페티)로 팬심을 달군다.트와이스 유닛 그룹 미사모는 내년 2월 4일 일본 정규 1집 'PLAY'를 발매한다. JYP엔터테인먼트는 지난 27일 오후 트와이스 일본 공식 SNS 채널에 트랙리스트와 콘셉트 포토를 공개하고 기대감을 높였다.콘셉트 사진 속 미나, 사나, 모모는 강인함과 부드러움을 오가는 카리스마를 뽐내며 팬들의 눈길을 붙잡았다. 화려한 스타일링으로 멋스러운 아우라를 더했고 시크하고 단단한 눈빛과 함께 포토제닉 매력을 전했다.트랙리스트에 따르면 신보에는 타이틀곡 'Confetti'를 필두로 'Hmm'(흠), 'Not a Goodbye'(낫 어 굿바이), 'Deep Eden'(딥 에덴), 'Red Diamond'(레드 다이아몬드), 'Catch My Eye'(캐치 마이 아이), 모모의 'Kitty'(키티), 사나의 'Ma Cherry'(마 체리), 미나의 'Turning Tables'(터닝 테이블스), 미니 2집 타이틀곡 'Identity'(아이덴티티)와 데뷔곡 'Do not touch'(두 낫 터치), 'Message'(메시지)까지 총 12곡이 수록된다. 세 멤버의 음악 컬러가 담긴 솔로곡이 다채로움을 더했고 돔 투어 'MISAMO JAPAN DOME TOUR 2024 "HAUTE COUTURE"'(오트 쿠뛰르) 무대에서 선보였던 'Catch My Eye', 'Red Diamond'가 포함됐다.미사모의 첫 정규 음반 'PLAY'는 2023년 7월 데뷔 앨범 'Masterpiece'(마스터피스), 2024년 11월 미니 2집 'HAUTE COUTURE'로 이어지는 3부작의 대미를 장식하는 작품이다. 전작에서 클래식하고 감각적 색채를 보여준 미사모가 신보를 통해 어떤 색다름을 선사할지 이목이 집중된다.트와이스 미사모는 미나, 사나, 모모로 결성된 트와이스 최초의 유닛 그룹으로 2023년 7월 일본 미니 1집 'Masterpiece'로 현지 정식 데뷔했다. 발매 작품들로 오리콘, 빌보드 재팬, 타워레코드 같은 일본 주요 차트를 휩쓸었고 2024년 11월 발표한 미니 2집 'HAUTE COUTURE' 일환으로 펼친 돔 투어로는 6회 공연으로 총 25만 관객을 동원하며 막강한 인기를 입증했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr