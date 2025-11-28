사진=이시영 SNS

배우 이시영이 생소한 선물을 인증했다.이시영은 지난 27일 자신의 인스타그램 스토리에 "기저귀 케이크 처음 받아봐요. 감사합니다"라는 문구와 함께 두 개의 영상을 순차적으로 게재했다.공개된 영상 속에는 이시영이 3단 케이크를 받은 모습. 특히 케이크는 전부 기저귀로, 돌돌 말아 꾸며져 있어 눈길을 끌었다.앞서 이시영은 조리원에서 산후조리 중 전 세계 1위 육아용품 브랜드라고 알려진 미국 회사의 유모차를 선물 받았음을 인증했었다.한편 이시영은 요식업에 종사하는 비연예인과 2017년 결혼했으나, 8년 만인 올해 초 파경을 맞았다. 이후 지난 7월 "현재 임신 중"이라며 결혼 생활 중 시험관 시술로 둘째를 준비한 사실을 알렸다. 이시영은 이혼 후 배아 냉동 보관 폐기 시점이 다가오자 배아를 이식을 받기로 결정했고 지난 4일 딸을 출산했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr