그룹 피프티피프티/사진제공=어트랙트

그룹 피프티피프티가 겨울 시즌송을 발표한다.피프티피프티는 28일 오전 9시 글로벌 키즈 콘텐츠 IP '블록스 유니버스'와 협업한 크리스마스 시즌송 'Making Christmas Magical'(메이킹 크리스마스 매지컬)을 공개한다. 이번 곡은 크리스마스를 앞두고 팬들에게 특별한 콘텐츠를 전달하기 위해 준비된 프로젝트다.블록스 유니버스는 알파블록스가 올해 출범시킨 통합 IP 브랜드로, BBC 방영작 넘버블록스, 알파블록스, 원더블록스, 컬러블록스를 포함한다.신곡 'Making Christmas Magical'은 크리스마스 특유의 설렘과 온기를 담은 겨울 시즌송이다. 어린이부터 가족 단위 청취자까지 함께 들을 수 있는 밝고 따뜻한 분위기의 곡으로 제작됐다.이번 시즌송은 피프티피프티가 기존 팬층뿐 아니라 다양한 글로벌 리스너에게도 겨울 콘텐츠를 선보일 기회가 될 전망이다.피프티피프티는 최근 디지털 싱글 타이틀곡 '가위바위보(Eeny meeny miny moe)'와 힙합 수록곡 'Skittlez'를 통해 음악적 스펙트럼을 넓히고 활동을 이어가고 있다.피프티피프티는 오는 12월 5일과 6일 서울 예스24 원더로크홀에서 첫 단독 팬미팅을 열고 팬들과 연말을 함께 보낼 예정이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr