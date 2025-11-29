사진=비욘드제이(강한나), 컴패니언컴퍼니(김민규)

사진=매니지먼트 숲(전혜진), 미스틱스토리(양대혁)

배우 전혜진, 양대혁, 강한나, 김민규가 2025 KBS 2TV 단막 프로젝트 '러브 : 트랙'의 화려한 피날레를 장식한다.'러브 : 트랙'은 서로 다른 모양의 10가지 사랑 이야기를 담은 로맨스 앤솔로지다. 41년간 단막극의 정통성을 이어온 KBS가 시대 변화에 맞춰 기존 '드라마 스페셜'의 명맥을 잇는 새로운 단막 프로젝트 '러브 : 트랙'을 올해 연말 공개한다. 풋풋한 첫사랑부터 권태에 놓인 부부, 그리고 가족 간의 갈등과 화해를 담은 다채로운 작품으로 시청자들을 사로잡을 전망이다.12월 28일(일) 밤 10시 50분에는 '사랑청약조건')과 '세상에 없는 사운드트랙'이 연속 방송된다. 이혼을 앞둔 부부의 이별과 새롭게 시작하는 커플의 서사를 통해 사랑의 시작과 끝을 아우르는 마지막 플레이리스트가 완성된다.'사랑청약조건'(연출 배은혜, 극본 강정인)은 아파트 청약 조건 때문에 중도금 납부까지만 함께 살기로 했던 이혼 예정 부부가 입주를 앞두고 한 달간 헤어짐을 준비하는 이야기를 그린다.전혜진은 극 중 이혼을 앞둔 아내 유리 역을 맡았다. 유리는 한때 가장 사랑했던 사람과의 이별을 현실로 받아들여야 하는 일상에서 혼란과 냉정을 동시에 겪는다. 전혜진은 흔들리는 감정과 냉정한 현실 인식을 오가는 캐릭터의 서사를 안정적으로 이끌며 극의 중심을 탄탄히 잡을 예정이다. 양대혁은 유리와 이혼을 준비 중인 남편 지후 역을 맡았다. 지후는 뒤늦게 아내의 마음을 이해하게 되지만, 되돌릴 수 없는 관계의 균열 앞에서 후회와 갈등을 동시에 마주한다. 사랑이 끝나가고 있는 두 사람의 관계가 어떤 선택으로 이어질지 관심이 쏠린다.같은 날 방송 예정인 '세상에 없는 사운드트랙'(연출 구성준, 극본 유소원)은 소설 속 가상의 음악을 매개로 소통하며 가까워지는 두 남녀의 사랑 이야기를 담은 작품이다.1989년생 강한나는 극 중 전직 소설가이자 현재는 조경사로 살아가는 정지음 역을 맡았다. 지음은 자신이 쓴 소설을 보고 노래를 만들었다는 대학생과 이메일을 주고받던 중 잊고 지내던 감정들을 깨닫게 된다.최근 전역한 1994년생 김민규는 음악을 공부하는 대학생 박유신 역으로 분한다. 감수성이 풍부하고 사랑과 낭만을 진심으로 믿는 인물로, 지음과 대화 중 뜻밖의 교감을 느끼기 시작한다. 이메일이 오갈수록 가까워지는 두 인물의 감정선 위에 강한나와 김민규의 설렘 가득한 연기가 더해지며, 사랑이 움트는 순간의 두근거림을 선사할 예정이다.이별을 준비하는 부부의 감정선을 섬세하게 담은 '사랑청약조건'과, 음악을 통해 이어지는 낭만적인 로맨스를 그린 '세상에 없는 사운드트랙'은 12월 28일(일) 밤 10시 50분 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr