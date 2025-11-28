사진='나솔사계' 캡처

'나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다' 커플들의 로맨스가 순탄치 않은 돌길에 접어들었다.지난 27일 방송된 ENA, SBS Plus 예능 '나는 SOLO, 그 후 사랑은 계속된다'(이하 '나솔사계')에서는 사계 데이트권이 뒤흔든 솔로민박의 러브라인이 공개된다.앞서 철저한 준비 끝에 사계 데이트권을 손에 넣은 24기 영식은 이날 용담에게 "제가 말하지 않았냐? 한다면 한다고"라며 사계 데이트를 신청했다. 이어 그는 힐링과 설렘을 동시에 잡을 수 있는 영양 자작나무 숲을 데이트 코스로 제안했다. 하지만 용담은 제작진과 앞에서 "24기 때의 이미지도 있고, 장거리도 있고, 이 모든 산을 뛰어넘을 매력을 아직 못 느꼈다"며 24기 영식에게 관심이 없음을 털어놨다.18기 영철-튤립은 맛집 지도를 보면서 웃음꽃을 피웠다. 이를 지켜보던 24기 영수는 실망한 눈빛을 보냈고, 곧이어 튤립은 24기 영수가 보는 앞에서 18기 영철을 불러내 사계 데이트를 신청했다. 마음이 심란해진 24기 영수는 지원군이라 생각한 27기 영호에게 가서 고민을 털어놨다. 그러나 백합에게 관심이 있는 27기 영호는 "무조건 튤립님으로 가라"라며 자신에게 유리한 쪽으로 조언했다. 24기 영수는 "맞다. 내 성격에 2등은 없어"라며 튤립에게 직진하겠다고 밝혔다. 이후 그는 튤립을 찾아가 사계 데이트권을 사용하겠다고 대시했다.비슷한 시각 여자들과 방에 있던 국화는 "지금까지 '얘기 좀 할까요?' 이렇게 말 건 남자가 한 명도 없었다"고 푸념했다. 마찬가지로 24기 영수를 놓칠 위기인 백합은 중도하차까지 언급하며 괴로워했다. 국화는 "그래도 재밌게 놀다 가자"라며 백합을 위로했고, 백합은 "어차피 짝이 안 될 걸 뻔히 아는데 굳이 더 있을 이유가 없지 않을까? 집에 가고 싶다"며 한숨을 쉬었다.그러던 중, 24기 영수가 찾아와 백합에게 대화를 신청을 했다. 그는 "미안해서 말을 못 하겠다"더니 튤립을 선택하겠다고 말했다. 백합은 "뭐가 됐든 응원한다"라며 급히 대화를 마무리했다. 뒤이어 백합은 제작진 앞에서 굳이 얘기를 안 했어도 됐지 않나 싶다. 본인이 깔끔하게 끝맺음하는 걸 보니까, 퓨어남의 표본적인 인물인가 생각했다"고 말했다.이날 24기 영식은 용담과의 데이트 시작부터 장거리 가능 여부를 묻는가 하면, 영국 생활 얘기에 들뜬 용담에게 "가실래요?"라고 기습 플러팅을 날리며 적극적으로 마음을 표현했다. 또 24기 영식은 용담을 바라보면서 "경치랑 뒷모습이 잘 어울리셔서 순간 말을 잃었다"며 칭찬했다.영양 자작나무 숲에서 하트 셀카를 남긴 두 사람은 백숙을 먹으러 이동했다. 여기서 용담은 "전 사실 조건들이 중요하다"면서 장거리에 대한 부담감을 언급했다. 24기 영식에게 선을 그었음에도 24기 영식은 제대로 알아듣지 못했다. 데이트 후 용담은 제작진에게 "이분한테 이성적인 끌림을 느낄 수 있을까 했는데 그런 낌새조차 안 보였다"고 고백했다. 반면 24기 영식은 "'순환근무보다 장거리가 낫네'라는 용담 님의 말을 긍정적으로 해석하겠다"고 말했다.이미 공식 커플 분위기를 내뿜던 27기 영식과 장미는 말 한마디에 냉기류가 됐다. 장미가 "아까 쉴 때 뭐했냐?"고 물었는데, 27기 영식이 "잤다. 더 이상 열심히 할 게 없잖아"라고 해 장미를 분노하게 만들었다. 결국 장미는 "확 휘감아주는 걸 남자답게 느끼는데 그 부분이 아닌 거 같아서"라며 불만을 터뜨렸다. 직후 공개된 예고편에서는 솔로남들의 선택으로 이뤄지는 새로운 데이트와 함께 '나는 SOLO' 당시 명장면으로 남은 질주 선택을 재현하는 24기 영식의 모습과, "한 대 때리고 싶다"고 격노한 용담의 모습이 공개됐다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr