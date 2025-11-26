기안84, 박수 칠 때 떠났는데…5개월 만에 새 예능 "달리기가 날 살려" ('극한84')[일문일답]

/ 사진=텐아시아DB

이하 기안84 인터뷰 전문

'태계일주4'에서 "박수 칠 때 떠나는 게 멋진 것 같다"고 선언했던 기안84가 5개월 만에 MBC 새 예능으로 돌아온다.MBC 새 예능 ‘극한84’는 ‘인간의 한계에 도전하는 러닝 예능’으로, 기안84가 전 세계의 극한 환경 속에서 마라톤에 도전하는 초극한 리얼 프로젝트다. 극단적인 환경 속에서 펼쳐지는 여정은 단순한 완주를 넘어 ‘인간의 의지와 생존력’을 그릴 예정이다.이번 시즌에서는 ‘혼자 뛰던 러너’ 기안84가 처음으로 크루원을 모집해 함께 달리며, ‘극한을 나누는 러닝’을 통해 새로운 변화를 맞이한다. 방송을 앞두고 공개된 기안84의 서면 인터뷰에서는 ‘극한’의 의미부터 인생에 대한 솔직한 생각까지 담았다.“‘나 혼자 산다’에서부터 이어져 온 달리기가 계속 이어져서 여기까지 온 것 같은 기분입니다. 저도 그렇고 각자 뛰는 이유는 다르겠지만 이번 프로그램을 통해서 저 말고 다른 분들의 달리는 이야기도 비추어지지 않을까 싶네요. 제가 생각하는 극한이란, 웹툰 연재 때도 그렇고 삶의 모든 일이 골인 지점까지 들어가는 동안의 과정이 아닌가 싶습니다. 잘하는 건 아니지만 각자 페이스로 포기하지 않고 뛰는 것. 삶이랑도 일맥상통한 부분이 있는 것 같습니다.”“취미로 조깅을 하던 게 마라톤으로 이어져왔고 국내, 해외 대회까지 나간 뒤에 전 세계에 특별한 마라톤이 있다고 들었습니다. 완전히 새로운 대회에 나가고 싶은 마음이 컸던 것 같습니다.”“남은 거리를 생각 안 하면 편한 것 같습니다. 남은 군생활을 계산하면 괴롭듯이. 주말이나 휴가가 오기까지 시간을 계산하면 시간이 안 가는 것처럼. 그저 눈앞에 보이는 길을 뛰다 보면 언젠가는 끝난다는 마음으로 달린 것 같습니다.”“특별한 도전은 모르겠습니다. 마지막 대회까지 마친 뒤에, 지금 하고 있는 현재의 일들이 감사하게 느껴졌습니다. 평범하다고 생각한 일상을 지켜 내는 것만 해도 쉽지 않은 일이 아닌 가 싶습니다. 그런 일상들을 유지하려고 뛴 것이 러닝이었구요. 건강한 몸과 정신을 오랫동안 유지하는 게 저 포함 모든 사람들의 도전이 아닌가 싶습니다.”“극한을 찾아서 뛴 것이 아닌, 극한의 상태가 되지 않기 위해 달렸던 것 같습니다. 머리가 멍하거나, 컨디션이 안 좋을 때마다 뛰던 달리기가 저를 살린 것 같아요. 자신을 위해 뜁시다.”‘극한84’는 오는 30일 오후 9시 10분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr