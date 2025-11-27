사진=김다예 SNS

방송인 박수홍의 아내 김다예가 다이어트 후 근황을 전했다.김다예는 27일 자신의 인스타그램에 "요즘 VR 체험 진짜 리얼하네"라는 문구와 함께 두 장의 사진을 게재했다.공개된 사진들 속에는 김다예가 VR 체험을 통해 공군기를 조종하고 있는 모습. 특히 김다예는 밝은색 옷을 입었음에도 늘씬한 몸매를 보이고 있어 눈길을 끌었다.김다예는 앞서 지난 7일 박수홍 김다예 부부의 채널 '박수홍 행복해다홍'에서 "제가 90kg에서 57kg까지 33kg을 감량했다"고 고백했다. 김다예는 "건강도 회복하고 외적으로도 조금 나아졌다"며 다이어트 꿀팁을 전수하기도 했다.한편 김다예는 박수홍과 무려 23세의 나이 차이를 극복하고 2021년 결혼했다. 이후 난임 검사 및 시험관 시술 등 과정을 공개하다 결혼 3년 만에 임신에 성공, 지난해 10월 딸 박재이 양을 품에 안았다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr