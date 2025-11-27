사진=엠케이에스이엔티

사진=엠케이에스이엔티

1992년생 가수 별사랑이 엠케이에스이엔티에 새둥지를 틀었다.엠케이에스이엔티는 27일 "탁월한 보컬과 폭넓은 음악적 역량을 지닌 가수 별사랑과 전속계약을 체결했다"며 "별사랑의 다채로운 활동을 전폭적으로 지원할 예정"이라고 밝혔다.별사랑은 2012년 10월 언더그라운드 라이브 클럽에서 록 음악으로 데뷔한 뒤, 2017년 첫 정식 싱글 앨범 '눈물꽃'을 발매했다. 이후 2021년 TV CHOSUN '내일은 미스트롯2'에서 TOP6에 오르며 대중적 인지도를 높였고, 2024년 MBN '현역가왕'에서도 TOP 7에 이름을 올리며 실력과 존재감을 다시 한번 입증했다.또한 콘서트, 방송, 예능 등 다양한 분야에서 활약하며 활동 폭을 넓혀온 별사랑은 지난 6월 신곡 '가위바위보'를 발표하며 꾸준히 음악적 행보를 이어가고 있다. 별사랑은 "새로운 시작을 함께하게 되어 설레고 감사하다. 더 좋은 음악과 무대로 팬분들께 가까이 다가갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.별사랑은 엠케이에스이엔티와 함께 앨범, 방송, 공연 활동 등 활발한 활동을 이어갈 계획이다. 엠케이에스이엔티에는 가수 이도진이 소속돼 있다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr