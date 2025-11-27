1992년생 가수 별사랑이 엠케이에스이엔티에 새둥지를 틀었다.
엠케이에스이엔티는 27일 "탁월한 보컬과 폭넓은 음악적 역량을 지닌 가수 별사랑과 전속계약을 체결했다"며 "별사랑의 다채로운 활동을 전폭적으로 지원할 예정"이라고 밝혔다.
별사랑은 2012년 10월 언더그라운드 라이브 클럽에서 록 음악으로 데뷔한 뒤, 2017년 첫 정식 싱글 앨범 '눈물꽃'을 발매했다. 이후 2021년 TV CHOSUN '내일은 미스트롯2'에서 TOP6에 오르며 대중적 인지도를 높였고, 2024년 MBN '현역가왕'에서도 TOP 7에 이름을 올리며 실력과 존재감을 다시 한번 입증했다. 또한 콘서트, 방송, 예능 등 다양한 분야에서 활약하며 활동 폭을 넓혀온 별사랑은 지난 6월 신곡 '가위바위보'를 발표하며 꾸준히 음악적 행보를 이어가고 있다. 별사랑은 "새로운 시작을 함께하게 되어 설레고 감사하다. 더 좋은 음악과 무대로 팬분들께 가까이 다가갈 수 있도록 최선을 다하겠다"고 소감을 밝혔다.
별사랑은 엠케이에스이엔티와 함께 앨범, 방송, 공연 활동 등 활발한 활동을 이어갈 계획이다. 엠케이에스이엔티에는 가수 이도진이 소속돼 있다.
