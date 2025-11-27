사진=텐아시아DB

누아엔터테인먼트가 기획한 누에라(NouerA)가 유럽 팬들에게 존재감을 각인했다. 누아엔터테인먼트는 9월 종영한 Mnet '보이즈 2 플래닛'에 출연했던 조우안신과 장지아하오의 소속사다. 두 사람은 파이널에서 데뷔권 순위에 들어 알파 드라이브 원으로 정식 연예 활동을 시작할 예정이다.누에라는 지난 22일부터 25일(현지 시각)까지 프랑스 파리를 시작으로 스페인 바르셀로나를 방문하는 유럽 프로모션에 돌입, 현지 K팝 팬들의 마음을 사로잡았다.누에라는 먼저 프랑스 파리에서 잊지 못할 추억을 쌓았다. 현지 팬들을 위해 카페 이벤트를 열어 팬들에게 특별한 하루를 선물했던 것. 이어 스페인 바르셀로나를 찾아 다양한 K팝 음악에 맞춰 랜덤 플레이 댄스 챌린지를 진행, 현지 대중에게 K팝의 흥과 에너지를 전달하며 높은 관심을 받았다.이후 누에라는 스페인 바르셀로나에서 개최된 한국 대중음악 해외 진출 지원 프로그램 'Korea Spotlight 2025'('코리아 스포트라이트 2025'/문화체육관광부 주최/한국콘텐츠진흥원 주관) 무대에 올라 관객들을 만났다.이날 누에라는 데뷔 앨범 'Chapter: New is Now'의 타이틀곡 'N.I.N(New is Now)'과 미니 2집 'n: number of cases'의 타이틀곡 'n (number of cases)' 퍼포먼스는 물론 관객들과 적극적으로 소통하며 호응을 끌어냈다. 그뿐만 아니라 수록곡 'BNB (Beauty and the Beast)', 'Bring the Crunk' 등의 무대까지 선보이며 'Korea Spotlight 2025'를 화려하게 장식했다.이 외에도 누에라는 유럽 프로모션을 펼치는 동안 국내 팬들을 위한 퍼포먼스 비디오, 비하인드 등 여러 자체 콘텐츠 촬영까지 했다는 소속사의 귀띔이다. 이에 추후 순차적으로 공개될 영상에 대한 궁금증도 커지고 있다.누에라는 소속사 누아엔터테인먼트를 통해 "파리와 바르셀로나에서 보내주신 응원과 에너지가 큰 힘이 됐다"며 "앞으로 더 좋은 음악과 퍼포먼스로 전 세계 노바(NovA, 팬덤명)에게 좋은 모습을 보여드릴 수 있도록 노력하겠다"고 소감을 전했다.앞서 누에라는 미국과 일본, 중국 등 해외 시장에서 주목받았다. 데뷔 전 미국 로스앤젤레스에서 열린 '빌보드 No.1s 파티'에 공식 초청돼 빌보드와 빌보드 코리아 선정 '2025년 K-POP 루키'를 수상해 '빌보드 루키'라는 수식어를 얻었다.일본에서 누에라는 2024년 도쿄 도요스 PIT에서 첫 팬 미팅 'Thank you MA1 : Hello NouerA'를 개최하며 현지 팬들과 소통했다. 올해 대형 페스티벌 'Kstyle PARTY' 출연을 비롯해 8월엔 KT ZEPP Yokohama에서 첫 팬 콘서트 'EnTER the mission'을 성공적으로 마무리했다.누에라는 중국에서도 심상치 않은 인기를 보여줬다. 최근 약 6억 명의 이용자를 보유한 웨이보 본사를 방문해 스페셜 라이브 프로그램에 출연, 해당 프로그램은 웨이보 라이브 방송 차트 4위, 조회수 40만 뷰, 메인 차트 33위, 엔터테인먼트 실시간 검색어 TOP10에 이름을 올렸다. 이어 베이징에서 첫 팬 미팅까지 성료하며 존재감을 입증했다.누에라는 데뷔 1년도 채 되지 않았지만, 미국과 일본 그리고 중국에서 의미 있는 성과를 거뒀다. 이번 프랑스 파리와 스페인 바르셀로나 프로모션을 통해 유럽에서까지 입지를 다진 누에라. 향후 이들이 글로벌 음악 시장에서 어떤 활약을 펼칠지 궁금증이 커진다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr