김연경 떠난 지 일주일 밖에 안 됐는데…"후배지만 존경스러워, 배구 쉽지 않아" ('스파이크워')

사진=텐아시아DB

'신임감독 김연경'이 종영한 지 일주일 만에 새 배구 예능 '스파이크 워'가 온다. 이에 김요한은 후배 김연경에 대한 존경을 표했다.오는 30일 첫 방송되는 MBN 스포츠 예능 ‘스파이크 워’는 18X9m 코트에서 펼쳐지는 스타들의 배구 전쟁을 담은 프로그램이다. ‘스파이크 워’에서는 배구 레전드 김세진, 신진식, 김요한이 남녀 혼성 연예인 배구단을 창설해 일본 연예인 배구단과의 국가대항전을 위한 도전의 여정을 펼친다.2025년 ‘배구 붐’이 일고 있다. 정규 시즌을 맞이한 프로 배구 경기는 남녀 구분 없이 연일 수많은 관중을 불러 모으고 있다. 최근 대한민국의 영원한 배구 황제 김연경이 출연한 한 배구 예능 '신인감독 김연경' 역시 폭발적 화제를 모았다. 이에 6개월의 사전 준비 과정을 거쳐 시청자와 마주할 준비를 하고 있는 ‘스파이크 워’가 이 같은 배구 붐에 더욱 불을 붙일 수 있을지 주목된다.이에 대해 김세진 단장은 “요즘 배구 관련 콘텐츠가 많이 생기면서 ‘배구도 이렇게 즐길 수 있구나’ 하는 분위기가 만들어지고 있다. ‘스파이크 워’는 그중에서도 ‘시작하는 과정 자체가 재미’인 프로그램이다. 배구를 처음 해보는 연예인들이 서툴게 패스를 하고 서로 타이밍을 맞춰보고 점점 팀이 되어가는 과정은 보시는 분들이 가장 공감하기 좋은 지점이다. 즉 ‘성장하는 재미’와 ‘팀이 완성되어 가는 재미’가 ‘스파이크 워’의 매력이라고 생각한다. 시청자 분들이 ‘배구가 이렇게 재미있을 줄 몰랐다’, ‘나도 한번 해보고 싶다’라고 느끼게 만드는 것이 저의 가장 큰 목표”라고 답했다.신진식 감독은 “‘스파이크 워’는 배구를 잘 모르는 사람들의 이야기다. 이분들이 성장해 나가는 모습을 보면, 배구는 직접 도전하기 어려운 스포츠라는 편견을 깰 수 있을 것이다. ‘스파이크 워’를 통해 더 많은 사람들에게 배구가 사랑받기를 바란다”라고 전했다.김요한 감독은 “김연경 선수가 현역 때도 그렇고 은퇴 후에도 배구를 알리고, 사람들이 빠져들게 하는 마법 같은 힘이 있다. 후배지만 이런 부분은 존경스럽기까지 하다. 김연경 선수가 사람들로 하여금 배구에 관심을 가지고 빠져들게 만들었다면 우리 ‘스파이크 워’는 남녀노소 누구나 친근하게 배구를 직접 해보고 싶게 만드는 프로그램이 되고 싶다”라고 말했다.배구 레전드 3인방은 ‘스파이크 워’ 첫 촬영 후 어떤 느낌을 받았냐는 질문에 김세진 단장은 “첫 촬영 분위기가 정말 뜨거웠다. 솔직히 어느 정도 가벼운 분위기일 거라 예상했는데 막상 들어가 보니 거의 (프로) 팀 훈련 현장이더라”라며 “운동신경 좋은 분들도 많았고 배구 감각을 빨리 찾아가는 분들도 있어서 정말 기대 이상이었다”라고 말했다.신진식 감독은 “첫 촬영은 생각보다 많이 힘들었다. 하지만 선수들과 가까워지는 느낌이 들어서 좋았다”라며 “기대되는 선수는 카엘과 김민경 선수”라고 꼽아 흥미를 유발했다. 김요한 감독은 “배구가 결코 쉽지 않은 스포츠임에도 불구하고 첫 촬영 때 멋진 모습들을 보여주셨기 때문에 기대해 주셨으면 한다”라고 전했다.‘스파이크 워’는 오는 30일 오후 9시 30분 첫 방송된다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr