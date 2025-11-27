사진=SBS

사진=SBS

안은진이 극 중 장기용과 취중 진담을 나눈다. 포털 사이트의 신체 프로필 168cm 48kg이라고 알려진 안은진은 최근 체중을 폭풍 감량한 듯 이전보다 작아진 체구로 화제 되고 있다.지난 26일 방송된 SBS 수목드라마 '키스는 괜히 해서!' 5회는 공지혁(장기용 분), 고다림(안은진 분), 김선우(김무준 분), 유하영(우다비 분)의 사각 로맨스 시작을 알리며 안방극장을 핑크빛 설렘으로 가득 채웠다. 공지혁과 고다림이 언제쯤 서로 진심을 털어놓을지, 얽히고설킨 네 남녀의 사랑이 어디로 향할지 시청자 관심이 뜨겁다.27일 '키스는 괜히 해서!' 제작진이 6회 본방송을 앞두고 한층 가까워진 공지혁과 고다림의 모습을 공개해 이목을 집중시킨다.공지혁과 고다림은 어둠이 내린 밤 예쁜 가게 앞에 단둘이 나란히 앉아 있다. 살짝 잠이 든 듯 두 눈을 감은 고다림이 조심스럽게 머리를 공지혁의 어깨에 기댄 모습. 공지혁은 고다림에게 묵묵히 어깨를 내어준 채 그의 곁을 지키고 있다. 물끄러미 그를 바라보거나 애써 시선을 피하는 공지혁의 눈빛에는 애틋함, 거부할 수 없는 끌림, 혼란스러움 등이 복잡하게 일렁이고 있다.나란히 앉아 있는 두 사람 사이 아찔한 텐션이 눈길을 끈다. 두 사람이 첫 만남에 '천재지변 급' 키스했을 때 못지않게 설렘을 유발한다. 시청자가 서로 좋아하지만, 진심을 드러낼 수 없는 공지혁과 고다림의 상황을 잘 알고 있기 때문에, 해당 장면에 더욱 몰입하게 되는 것으로 보인다. 대체 두 사람은 어쩌다 단둘이 있게 된 것일까. 사진 속 두 사람은 어떤 마음일까.제작진은 "오늘(27일) 방송되는 6회에서 고다림은 취중 진담으로 '오늘까지만 흔들릴래요'라며 공지혁을 향한 속마음을 고백한다. 이 고백은 고다림에게 다가설 수도, 멀어질 수도 없는 공지혁의 마음에 큰 변화를 가져올 전망. 장기용X안은진 두 배우는 앞서 보여준 밝고 톡톡 튀는 모습과는 또 다른, 애틋하면서도 가슴 시린 연기를 보여주며 시청자들의 심박수를 끌어 올릴 것이다. 많은 관심과 기대 부탁드린다"라고 전했다.'키스는 괜히 해서!' 6회는 11월 27일 목요일 바로 오늘 밤 9시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr