배우 이서진이 그룹 올데이 프로젝트 애니 부친과의 친분을 공개한다.오는 28일 11시 10분 방송되는 SBS '내겐 너무 까칠한 매니저 - 비서진'(이하 '비서진')이 여덟 번째 'my 스타'로 대세 신인 혼성 그룹 올데이 프로젝트를 맞이한다.올데이 프로젝트는 8년 만에 등장한 혼성 그룹으로, 데뷔와 동시에 각종 음원 차트 1위를 휩쓸고 빌보드 차트까지 진입하며 글로벌 화제성을 입증했다. 지난 17일 선공개된 신곡 '원 모어 타임(ONE MORE TIME)' 역시 여러 국가의 유튜브 트렌딩 1위를 차지하며 폭발적인 반응을 이어가고 있다.역대 'my 스타' 중 최연소이자 최다 인원을 맞이한 이서진은 시작부터 애니의 아버지와 오랜 친구임을 밝히며 애니의 어린 시절을 공개했다는데. 이에 애니 역시 이서진의 과거 흑역사를 맞공개해 현장을 웃음바다로 만들었다는 후문이다.공개된 예고 영상에서는 자유분방한 멤버들의 에너지를 감당하지 못해 진땀을 흘리는 이서진과 김광규의 모습이 그려졌다. 예고편을 본 시청자들은 "이렇게 쩔쩔매는 바이브가 있어야지 그동안 배우 후배들이라 너무 편했다", "예고편만 보면 매니저가 아니라 담임선생님이 말 안 듣는 애들 지도하는 것 같다", "친구 딸 매니저라니 재밌겠네"등 폭발적인 반응을 보였다.SBS '비서진'은 오는 28일 오후 11시 10분 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr