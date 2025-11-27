사진=텐아시아DB

사진제공=SBS Plus, Kstar

두 번의 공개 연애를 한 방송인 전현무가 동종업계 연애의 장단점을 속 시원하게 밝힌다.오는 29일 방송되는 SBS Plus, Kstar 예능 '리얼 연애실험실 독사과 시즌2'(이하 '독사과2') 4회에서는 전현무가 요식업계 커플이라는 의뢰인의 출연으로 인해, 본의 아니게 동종업계 전문 사랑꾼 입장에서 연애 심리를 대변해줘야 하는 웃픈 상황이 펼쳐진다.네 번째 의뢰인은 훈남 요리사 남자친구를 둔 요식업 종사자로 "남자친구와 교제한 지 400일쯤 됐는데 제 남자친구를 100% 믿는다"며 '독사과2'에 당찬 도전장을 던진다. 의뢰인은 "방송을 보는데, '저걸 왜 속지?'라는 생각이 들었다. 제 남자친구는 절대 안 넘어갈 거라 믿는다"고 도발한다.의뢰인의 자신만만한 모습에 이은지는 "같은 분야에서 일하니까 더 믿음이 단단할걸?"이라고 한 뒤 "여기 또 동종업계 전문 사랑꾼이 계셔서~"라며 전현무를 바라본다. 당황한 전현무는 "저보다 선배인 동종업계 커플도 여기 있다. 양세찬-박나래!"라며 물귀신 작전을 펼친다. 양세찬은 즉각 "현무 형은 실제 사귄 거고, 나는 장사를 한 거고~"라고 선을 그어 전현무를 머쓱하게 만든다.급기야 이은지는 "(동종업계 연애에) 확실히 장단점이 있지 않냐?"며 돌직구 질문까지 던진다. 전현무는 한숨을 쉬더니 "장단점이 확실하다. 장점은 다 안다는 것이고, 단점은 다 안다는 것"이라고 고백해 스튜디오를 뒤집어 놓는다. 이은지는 웃으면서 "그리고 전 국민도 다 안다는 점"이라고 부연하고, 양세찬은 "맞다. 다 CCTV다"라고 맞장구쳐 전현무의 고개를 끄덕이게 만든다.'독사과2'는 29일 오후 9시에 방송된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr