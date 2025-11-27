뉴진스/ 사진=텐아시아 DB

그룹 뉴진스(NewJeans)가 일본에서 또 한 번 의미 있는 기록을 세웠다.27일 일본레코드협회에 따르면 뉴진스의 싱글 'OMG' 수록곡 'Ditto'(디토)가 올해 10월 기준 누적 스트리밍 3억 회를 돌파해 스트리밍 부문 '트리플 플래티넘' 인증을 받았다. 이 인증을 획득한 K-팝 걸그룹은 뉴진스가 최초이며, K-팝 전체를 통틀어도 두 팀뿐인 희귀한 기록이다.2022년 12월 공개된 '디토'는 볼티모어 클럽 댄스 음악을 뉴진스 특유의 감성으로 재해석한 곡으로, 몽환적인 허밍과 따뜻한 보컬이 특징이다. 이 곡은 데뷔 6개월 만에 미국 빌보드 '핫 100'과 영국 오피셜 차트 '싱글 톱 100'에 진입했으며, 2023년 멜론 연간 차트 1위를 기록하는 등 여러 성과를 남겼다. 지난 5월에는 '뮤직 어워드 재팬 2025'에서 '베스트 K-팝 송 인 재팬' 상을 수상하며 여전히 꾸준한 인기를 입증했다.뉴진스는 이번 '트리플 플래티넘' 외에도 'OMG'(2024년 8월), '하이프 보이(Hype Boy)'(2025년 8월)가 더블 플래티넘(2억 회 이상) 인증을 받았고, 'ETA', '슈퍼 샤이(Super Shy)', '어텐션(Attention)' 등이 플래티넘(1억 회 이상) 인증을 보유하고 있다.한편, 전속계약해지 분쟁에서 패소한 뉴진스는 해린과 혜인은 어도어를 통해 복귀를 공식 선언했지만, 민지-하니-다니엘은 별도로 복귀를 알렸다. 어도어는 이들 셋에 대해 면담을 진행하겠다고 밝힌 바 있다. 이에 따라 뉴진스가 2:3 구도로 찢어지는 것이 아니냐는 여론이 일고 있다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr