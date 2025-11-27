사진=KBS2 '배달왔수다'

사진=KBS2 '배달왔수다'

사진=KBS2 '배달왔수다'

배우 한혜진이 은광여고 시절 '3대 얼짱'으로 불리던 송혜교·이진과의 미모 서열을 직접 언급했다.지난 26일 방송된 KBS2 '배달왔수다'에는 한혜진과 진서연이 게스트로 출연했다. 한혜진은 '짜장떡볶이'를 주문한 이유에 대해 "은광여고 다닐 때 학교 앞에 있던 가게였다"고 설명했다.김숙은 이 말을 듣고 "은광여고? 얼짱 학교 아니냐. 송혜교, 한혜진, 이진"이라고 반응했다. 이영자 역시 "유명하지 않냐"며 은광여고 '3대 얼짱' 이야기를 꺼냈다. 진서연은 놀란 표정으로 "같은 학년이었냐"고 물었고, 한혜진은 "송혜교와는 같은 학년이었고 이진은 한 학년 선배였다"고 답했다.한혜진은 "두 분은 당시 워낙 유명했다"고 말했다. 그러자 이영자는 "세 사람 중에서는 누가 가장 인기가 많았냐"고 직설적으로 물었다. 한혜진은 "이진 선배님이 정말 인기가 많았다"고 밝혔다. 김숙은 "그때는 핑클 못 잡는다"고 말하며 그 인기를 인정했다.한혜진은 이진의 외모에 대해 "얼굴이 하얗고 입술이 앵두처럼 빨갰다. 인기가 정말 많았다"고 회상했다. 이어 "처음 봤을 때 너무 예뻐서 놀랐다"고 덧붙였다.김숙은 "두 분은 데뷔해서 유명해졌지만 혜진 씨는 데뷔도 안 했는데 유명했다는 거 아니냐"고 말해 한혜진을 웃게 했다. 이어 김숙은 한혜진의 고등학교 졸업사진을 꺼내며 "옆 친구들을 보면 외모가 너무 튄다"고 말했고, 이영자는 "그러다 우리 고소당한다"고 농담해 현장을 웃음짓게 했다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr