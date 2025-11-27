조세호, 알고보니 '정신과 약' 복용 중이었다…♥결혼 1년 만에 고백 "가기 두려워" ('유퀴즈')[종합]

텐아시아 DB

조세호가 정신건강의학과에 다니고 있다고 밝혔다.지난 26일 방송된 tvN 예능 '유퀴즈 온 더 블럭'(이하 '유퀴즈')에는 정신건강의학과 전문의 이경준이 출연했다.이날 이경준 자기님은 "공황 증상이나 갑작스러운 불안이 와서 진료를 보면, 실제로 중증도 이상의 우울 증상을 겪고 있는 분들이 많다. 근데 본인은 우울하지 않다고 한다"고 말했다.이어 "우울증이라고 인정하면 지금까지의 삶이 실패한 것 같고 물거품이 된 것 같이 느낀다. 그래서 본인의 실제 고통보다 많이 줄여서 얘기하는 부분이 있다"고 덧붙였다.이에 조세호는 "저는 그냥 말씀드린다. 저도 정신과에 다니고 있고 약도 먹는다"며 "처음에는 가기가 두려웠다. 일을 하다 보니 이런저런 머리 아픈 게 있지 않냐. 병원을 가면 괜찮아지지 않을까, 더 건강하게 시간을 보낼 수 있지 않을까 싶어 가게 됐다"고 고백했다.한편, 조세호는 지난해 10월 9세 연하의 비연예인 여자친구와 결혼했다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr